Белорусам нужно готовиться к тому, чтобы спокойно остаться дома 2 30.07.2021, 8:33

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У хунты нет денег.

Совсем нет. Точнее, по мнению великих агроэкономистов, того, что есть, хватит до поздней осени, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Что дальше и откуда взять потом - непонятно. Курс удерживается. Дефицит фонда социальной защиты латается вливаниями из бюджета. Показушные «Славянские позоры» и прочий красно-зеленый агротрэш продолжает создавать картинку, что все «под контролем».

Но в суровой реальности все, как в басне «лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза». С определенной надеждой белорусский Минфин смотрит на Международный валютный фонд, которые сейчас занят распределением специальных прав заимствования: условной денежной единицы, которая имеет вполне себе реальную ценность. Беларусь как участница этой международной организации претендует на получение долларов эквиваленте около 1 миллиарда тех самых «вертолетных денег» на преодоление последствий пандемии.

И тут первый когнитивный диссонанс. Нас уверяли, что «вертолетные деньги» - это плохо (мы, кстати, писали обратное). Но плохо - это когда их нужно раздавать. А когда получать, оказывается, очень даже хорошо. Тем более, когда это миллиард без отчетности. А хунта - она жадная до невозможности и прожорливая.

Демократические силы справедливо полагают, что это «вертолетные деньги» положены именно Беларуси, а не банде синепалого террориста. Поэтому начали кампанию против предоставления этих средств в распоряжение самозванцев, от которых еще и международным терроризмом попахивает нехило.

В общем, по информации Майка, у хунты есть три базовых сценария.

1. МВФ выделил и зачислил на счета. МВФ - молодцы, вне политики. Белорусская оппозиция проиграла. Забавно, что возможен интересный нарратив - одной рукой вводят санкции, другой сами компенсируют ущерб от них же.

2. МВФ выделил средства, но заморозил до лучших времен, поскольку непонятно, кто в стране президент - кейс венесуэльского брата Мадуро. МВФ молодцы, но политики уроды. Они в политике.

3. МВФ не выделил средства. Тут понятно, что плохие все.

При этом ситуация настолько критическая, что если синие пальцы не доберутся до миллиарда от МВФ, то на серьезных щах рассматривается вопрос отказа от платежей зарубежным кредиторам - европейским и американским. То есть хунта понимает, что песец все же караулит за углом и имя этому песцу - дефолт.

Кстати, при самом позитивном сценарии финансовое ведомство уже закладывает на следующий год в своих прогнозах (которые сбываются ровно никогда) среднегодовой курс около 2,75 рубля за доллар. Но это в позитивном сценарии, когда кредиторы кредитуют, а инвесторы инвестируют.

Пока же мы наблюдаем обратную картину. Бизнес забирает деньги из страны. И это в условиях, когда американские санкции еще на подходе, а европейские больше похожи на решето.

В общем, самое время остатки средств забрать - и в обменник или магазин. Нужно готовиться к тому, чтобы спокойно остаться дома на некоторое время. Наличная валюта и нескоропортящиеся продукты - самое оно. Лето становится горячее. Для хунты зима близко.

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