«Славянский позор»

Сколько стоит совесть артистов, выступивших на лукашенковском празднике.

«Альянс расследователей» выпустил видео о закулисье «Славянского базара».

В нем говорится о баснословных подарках, которые Лукашенко делает за государственный счет.

Кто эти культурные деятели, которые готовы поддерживать кровавый режим Лукашенко? Кто соглашается выступать перед насильно собранными людьми, пока их соотечественников преследуют? Как это все финансируется из наших с вами карманов?

Об этом в материале команды «Альянса расследователей».

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