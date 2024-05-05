Секрет позора Ивлеевой раскрыт 1 Александр Невзоров

5.05.2024, 15:19

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Александр Невзоров

Все прошло полюбовно.

Секрет «ивлеевского позора» раскрыт.

Как докладывают кремлевские источники, «работа с Ивлеевой была сплошным удовольствием».

Даме никто не угрожал тюрьмой, большими штрафами или проблемами близких.

В управлении по общественным проектам администрации президента РФ заявили, что все прошло полюбовно.

Ивлеева поддержала войну, убийства и грабеж украинцев в обмен на возвращение в ТВ эфиры, снятие запрета с фильма, где она снялась, и разморозку своего бизнеса «чипсы и энергетики».

Александр Невзоров, «Телеграм»