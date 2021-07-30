Какой народ крестил князь Владимир? 7 Игорь Яковенко

30.07.2021, 12:26

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Игорь Яковенко

Путин своей абсолютно безграмотной «исторической» статьей о едином трехголовом народе открыл ящик Пандоры.

Ответ Зеленского на статью Путина. Страсти по крещению Киевской Руси. В исторический спор о русских и украинцах вмешались социологи.

28 июля отмечается в Украине и в России в связи с одним событием, но называется немного по-разному и имеет разный статус. В России это "День крещения Руси" - памятная дата. В Украине – "День крещения Киевской Руси – Украины" и это государственный праздник.

И само событие, и его главное действующее лицо – князь Владимир – всегда были предметом попыток приватизации политиками России и Украины. После 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и развязала агрессивную войну против Украины, эти попытки перешли в фазу информационной войны, в которой исторические факты, названия, а также памятники использовались в качестве снарядов в информационной войне. Войне, в ходе которой Украина стремилась найти в истории доказательства своего суверенитета, а Россия – "оправдания" своей агрессии и "права на оккупацию.

Одним из проявлений этой войны стала война памятников. В 2016 году на Боровицкой площади рядом с Кремлем был воздвигнут громадный, высотой 17,5 метров истукан, изображающий князя Владимира. Изначально ставилась задача создать истукан 24 метра ростом и тем самым перекрыть размерами памятник князю Владимиру в Киеве, скульптора Клодта, поставленный в 1853 году. Высота киевского Владимира – 20,4 метра с пьедесталом. Киевский князь стоит на высоком берегу Днепра и выглядит органично. Московский истукан, торчащий посреди ровного места, выглядит странно. Первоначально его хотели прописать на Воробьевых горах, но москвичи возмутились и пришельца переселили в Кремль, рядом с тезкой, ради тщеславия которого все это и затевалось. Ни тогда, ни сейчас никто не может толком объяснить, зачем в Москве нужен памятник человеку, который никогда в столице РФ не был, причем, по уважительной причине, поскольку умер за 132 года до основания Москвы.

Путин своей абсолютно безграмотной "исторической" статьей о едином трехголовом народе открыл ящик Пандоры.

Зеленский ответил Путину сначала коротко: "мы не один народ", и была надежда, что он этим ограничится, вполне резонно заявив, что писать исторические трактаты – дело историков, а удел политиков – создавать лучшие условия для жизни своих современников. Но президент Украины не удержался и вчера, выступая по случаю годовщины крещения Киевской Руси дал Путину вполне развернутую отповедь с ярко выраженными личностными интонациями:

"Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров". Конец цитаты.

Жаль, что в стремлении отстоять историческую правду – а она тут вполне очевидно на стороне Украины – Владимир Зеленский дал путинской обслуге столько поводов для насмешек и придирок. Расстояние от Москвы до Киева по трассе составляет 852 км, а по прямой - 756 км, а не "тысячи километров", как следует из выступления президента Украины. Ну, и записывать в "родные дети" Киевской Руси только 24 области Украины и полуостров Крым, а все остальные земли называть "двоюродными племянниками" и "очень дальними родственниками" несколько опрометчиво. Поскольку в границы Киевской Руси помимо территорий нынешней Украины, входили еще и Полоцкая земля – территория современной Беларуси, а также Новгородская, Ростово-Суздальская и Смоленская земли, сегодня входящие в Россию. Понятно, что все эти шероховатости речи Зеленского еще долго будут радостно обсасывать и обмусоливать в российском телевизоре.

Тем не менее, даже с учетом упомянутых неточностей Зеленский смотрелся выигрышно по сравнению с Путиным в их заочном "историческом споре". Но тут неожиданный подарок путинской информационной обслуге преподнесла украинская социологическая группа "Рейтинг", опубликовавшая данные опроса, касающегося как раз спора Путина с Зеленским.

Большинство опрошенных группой "Рейтинг" (55%) не согласились с Путиным, что "русские и украинцы - один народ", а 41% - с этим согласны.

О, сколько визгу и радости было у обитателей телевизора! "41% - это ж десятки миллионов!" - вопил "политолог" Владимир Корнилов, потрясая распечаткой с данными опроса "Рейтинга" в студии "60 минут".

В исследовании группы "Рейтинг" были и другие вопросы, ответы на которые были не столь утешительными для сторонников Путина. Например, 75% опрошенных считают преемницей Киевской Руси - Украину, 8% - Россию, а 9% граждан Украины не считают преемницей Киевской Руси ни одну из этих двух стран. Но ответы на этот вопрос в российских СМИ не цитируют.

"41% украинцев – за Путина", - такой вывод в мгновение ока соткался в студиях российских ток-шоу и прочих кремлевских СМИ.

Прежде чем перейти к разбору того, что же означают цифры, полученные группой "Рейтинг", приведу данные других украинских социологов, из Центра Разумкова, выяснявшего этническую идентичность граждан Украины. Абсолютное большинство граждан Украины (92%) считают себя этническими украинцами, 6% – этническими русскими, 1,5% отнесли себя к другим этносам. Таковы результаты опроса Центра Разумкова. Причем, не имеет значения, есть ли у человека русские корни, русская фамилия, на каком языке он говорит в быту. Идентичность – это всегда личный выбор. Если человек говорит: я чувствую себя украинцем, значит он украинец.

Итак, что означают все эти цифры. Полученный социологами Центра Разумкова результат можно назвать данными "прямого действия". Поскольку людей спрашивали о том, в чем каждый из нас является самым главным и окончательным экспертом. Таковы вопросы о том, за кого человек будет голосовать, какие фильмы предпочитает смотреть и какую музыку слушать.

Вопросы, которые задавали социологи группы "Рейтинг" другого типа. Они о том, в чем большинство граждан самостоятельно разобраться не могут, а поэтому их ответы – это некая смесь их собственных убеждений и той информации, которую люди получили из СМИ, или от знакомых. Можно, например, провести массовый опрос о том, каково происхождение коронавируса: искусственное или естественное. Но полученные результаты нельзя использовать для ответа на этот вопрос. Они будут всего лишь показателем состояния общественного мнения, а в вопросе происхождения ковида лучше все-таки полагаться на мнения экспертов. Вопрос об "одном или двух народах" того же класса. Поскольку касается процессов этногенеза, да и понятие "народ" требует уточнений.

В "исторической" дискуссии двух президентов, несомненно, прав президент Украины. Но его правоту доказывают не исторические изыскания, не памятники государственным деятелям прошлого, а сегодняшнее состояние умов граждан трех стран, прежде всего Украины. Абсолютное большинство из них сегодня считают себя частью украинского народа, а русскими быть не хотят. И в этой решимости есть некоторая "заслуга" Владимира Путина, поскольку после его военной агрессии процесс формирования украинской политической нации явно ускорился.

Игорь Яковенко, blogspot.com

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