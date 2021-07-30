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У абонентов МТС и А1 проблемы со связью

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  • 30.07.2021, 12:27
  • 4,500
У абонентов МТС и А1 проблемы со связью
иллюстрационное фото

Невозможно было сделать исходящие звонки.

Читатели портала zerkalo.io рассказывают, что примерно с 9 утра сегодня, 30 июля, начались проблемы с мобильной связью. Например, некоторые абоненты МТС говорят о том, что невозможно совершить исходящий звонок — идет резкий сброс. Мобильный интернет работает.

Также стали поступать сигналы и от абонентов А1. Читатели говорят, что здесь мобильный интернет работает только через VPN.

Позже в МТС сообщили. что проблемы устранены.

— У части абонентов действительно наблюдались кратковременные технические неполадки при совершении вызова. Специалисты оперативно устранили проблему, сейчас сервис восстановлен в полном объеме. Приносим извинения за временные неудобства.

Напомним, в августе прошлого года проблемы с интернетом наблюдались по всей стране. Как сообщал мобильный оператор, предоставление услуги передачи данных ограничивалось «по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности».

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