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Синоптики рассказали, какую погоду ждать белорусам в начале августа

  • 30.07.2021, 13:45
  • 2,062
Синоптики рассказали, какую погоду ждать белорусам в начале августа

Можно пока выдохнуть.

Самая высокая температура воздуха в Беларуси была 8 августа 2010 года в Гомеле.

Жара стояла в +38,9 градуса. А в аэропорту и вовсе было +39,2°С.

Однако, абсолютный температурный рекорд Беларуси все еще не побит. Даже в экстремально жарких июне и июле, пишет pogoda.by.

В начале августа хоть и прогнозируют жару, но до аномальных температурных значений ему все же далеко. Можно пока выдохнуть.

Как сообщили синоптики, 1 августа погоду обусловят атмосферные фронты, которые идут с юго-запада Европы. Будет облачная с прояснениями погода.

Кратковременные дожди пройдут на большей части территории. А в отдельных районах можно ждать грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью поднимется от +13 до +20°С. Днем можно ожидать повышение до +23..+29°С, а по югу до +30..+31°С.

2 августа в Беларуси прогнозируют переменную облачность. В стране пройдут дожди, есть вероятность гроз. Ночью температура воздуха составит от +14 до +18 градусов выше нуля, днем — от +20 до +24 градусов выше нуля.

3 августа также можно ожидать переменную облачность. На части территории страны пройдут небольшие дожди. Ночью температура воздуха составит +14°С..+17°С, днем — +20°С..23°С, в отдельных районах до +24°С..+25°С.

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