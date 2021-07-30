Синоптики рассказали, какую погоду ждать белорусам в начале августа 30.07.2021, 13:45

2,062

Можно пока выдохнуть.

Самая высокая температура воздуха в Беларуси была 8 августа 2010 года в Гомеле.

Жара стояла в +38,9 градуса. А в аэропорту и вовсе было +39,2°С.

Однако, абсолютный температурный рекорд Беларуси все еще не побит. Даже в экстремально жарких июне и июле, пишет pogoda.by.

В начале августа хоть и прогнозируют жару, но до аномальных температурных значений ему все же далеко. Можно пока выдохнуть.

Как сообщили синоптики, 1 августа погоду обусловят атмосферные фронты, которые идут с юго-запада Европы. Будет облачная с прояснениями погода.

Кратковременные дожди пройдут на большей части территории. А в отдельных районах можно ждать грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью поднимется от +13 до +20°С. Днем можно ожидать повышение до +23..+29°С, а по югу до +30..+31°С.

2 августа в Беларуси прогнозируют переменную облачность. В стране пройдут дожди, есть вероятность гроз. Ночью температура воздуха составит от +14 до +18 градусов выше нуля, днем — от +20 до +24 градусов выше нуля.

3 августа также можно ожидать переменную облачность. На части территории страны пройдут небольшие дожди. Ночью температура воздуха составит +14°С..+17°С, днем — +20°С..23°С, в отдельных районах до +24°С..+25°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».