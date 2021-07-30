Белстат снова засекретил статистику по смертности 3 30.07.2021, 14:50

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фото: minsknews.by

Чем чаще всего болеют белорусы?

Белстат опубликовал свежий сборник «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь», в котором есть данные, сколько белорусов и чем болели в прошлом году, пишет zerkalo.io.

Большая часть заболеваний с впервые установленным диагнозом приходится на болезни органов дыхания. И их количество в сравнении с 2019 годом значительно возросло. При этом в сборнике не оказалось данных по смертности, хотя ранее ее размещали.

В 2020 году в Беларуси зарегистрировали более 8,648 миллиона случаев заболеваний с впервые поставленным диагнозом. Это почти на 600 тысяч случаев больше, чем в прошлом году и на 900 — чем в 2015-м. Большая часть из них приходится на болезни органов дыхания — больше 4,7 миллиона случаев. Если сравнивать этот показатель с 2019 годом, то он окажется больше на 686,5 тысячи. Если сравнить показатели 2019 и 2015 годов, то там разница совсем небольшая: в 2015 г. случаев было на 9,1 тысячи больше. Цифры выросли на фоне пандемии коронавируса, которая добралась до Беларуси весной 2020 года.

Напомним, по данным Минздрава, на 29 июля в стране насчитывалось 443 864 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. То есть этот показатель чуть меньше чем за 1,5 года.

Если говорить про другие болезни, то цифры значительно выросли по заболеваемости некоторыми инфекционными и паразитарными болезнями — больше чем в два раза. В 2019 году было зарегистрировано 308,7 тысячи случаев, а в прошлом — 627,4 тысячи.

По некоторым другим группам заболеваний показатели в прошлом году снизились. Согласно сборнику Белстата, белорусы меньше, чем в позапрошлом году, страдали от болезней эндокринной системы, болезней крови, психических расстройств, болезней нервной системы, органов зрения, слуха, пищеварения, мочеполовой системы, кожи, костно-мышечной системы, врожденных аномалий. Также было зафиксировано меньше травм и отравлений.

В сравнении в 2019 годом в прошлом было выявлено меньше случаев новообразований: 128,7 тысячи против 154,6 (на 25,9 тысячи меньше).

Однако онкологи связывают снижение с пандемией коронавируса.

— Это резкое снижение не обусловлено какими-то успехами медицины, а связано с пандемией ковид-инфекции, — пояснял 2 февраля во время пресс-конференции Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. — Люди меньше обращаются, особенно если их ничего не беспокоит. Притормозились программы скринингов злокачественных новообразований. Надеемся, что уже в конце весны эти программы активизируются и летом будут дообследованы те, кто не смог сделать это во время пандемии.

Стоит также напомнить, что статистику смертности и ее причины за 2020 год Белстат так и не опубликовал. Последние данные были опубликованы по итогам первого квартала прошлого года.

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