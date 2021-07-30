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Глава МИД Латвии: Поднятие бело-красно-белого флага на ЧМ по хоккею было правильным

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  • 30.07.2021, 20:01
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Глава МИД Латвии: Поднятие бело-красно-белого флага на ЧМ по хоккею было правильным
Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич заявил, что вместо «выражения озабоченности» Латвии следует поступать жестко с режимом Лукашенко.

Снятие флага красно-зеленого флага с флагштока во время чемпионата мира по хоккею в Риге была абсолютно оправдано. Об этом инициатор акции, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил государственному радио на русском языке «Радио 4».

«Да, абсолютно уверен (в правильности акции — прим.). Люди как-то забыли, что за день до этого минский режим осуществил агрессию в том числе и против граждан Латвии, похитив самолет Ryanair», — заявил Ринкевич.

Он добавил, что вместо «выражения озабоченности» Латвии следует поступать жестко. «Иногда надо отвечать жестко, и когда это все увидят и услышат, тогда у этого может быть больше эффекта, чем у просто заявления МИДа», — подчеркнул он.

Оценивая будущее отношений с Беларусью, он признал, что сейчас оно выглядит не очень радужно — после инцидента с Ryanair и после волны репрессий против оппонентов режима Лукашенко.

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