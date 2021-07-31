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Сахарная свекла на слуцких полях не выдерживает испытание жарой

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  • 31.07.2021, 10:15
  • 2,434
Сахарная свекла на слуцких полях не выдерживает испытание жарой

Засуха на полях может негативно сказаться на поступлении денег в бюджет.

Из-за сильной жары в этом году сбор урожая сахарной свеклы, вероятно, придется отложить. Свои опасения по поводу качества урожая высказывали некоторые работники «Слуцкого сахарорафинадного комбината». Александр Бранкевич из kurjer.info отправился на место посадки растения, чтобы выяснить, есть ли такая проблема на самом деле.

Засуха на полях может негативно сказаться на экономике предприятия и поступлении денег в бюджет.

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