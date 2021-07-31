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Безос больше не самый богатый человек мира: кто занял его место

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  • 31.07.2021, 10:26
  • 3,284
Безос больше не самый богатый человек мира: кто занял его место
Джефф Безос

За сутки состояние основателя Amazon сократилось на 6,76%.

Основатель компании Amazon Джефф Безос лишился статуса наиболее состоятельного человека планеты. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, пишет УНН.

За сутки состояние миллиардера сократилось на 6,76%, или на 13, 9 млрд долларов и теперь оно составляет 192,4 млрд долларов.

Лидером рейтинга самых состоятельных людей планеты стал владелец группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Сейчас его состояние оценивается в 192,9 млрд долларов.

Третьим же в списке является основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск с состоянием в 179,4 млрд долларов. Оно за день выросло на 2,2 млрд долларов.

Отмечается, что состояние Безоса уменьшилось в результате падения акций компании Amazon. Вчера они упали в цене на более, чем 7,5% и составили 3,3 тыс. долларов за бумагу.

Напомним, что в мае Джефф Безос заявил, что уходит с поста главы компании Amazon.

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