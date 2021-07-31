Олимпиада в Токио: медальный зачет после восьмого дня
- 31.07.2021, 20:11
Китай и США сейчас имеют одинаковое количество медалей.
Завершился еще один день Олимпийских игр в Токио. 31 июля был разыгран 21 комплект наград в 14 видах спорта, пишет «Униан».
Сборная Китая продолжает держать лидерство. У китайцев в активе 21 золотая награда. Япония имеет 17 золотых медалей, а в США - 16.
Напомним, что сегодня белорусский батутист Иван Литвинович выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио.
Медальный зачет Олимпиады в Токио