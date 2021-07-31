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Олимпиада в Токио: медальный зачет после восьмого дня

  • 31.07.2021, 20:11
Олимпиада в Токио: медальный зачет после восьмого дня
фото: REUTERS

Китай и США сейчас имеют одинаковое количество медалей.

Завершился еще один день Олимпийских игр в Токио. 31 июля был разыгран 21 комплект наград в 14 видах спорта, пишет «Униан».

Сборная Китая продолжает держать лидерство. У китайцев в активе 21 золотая награда. Япония имеет 17 золотых медалей, а в США - 16.

Напомним, что сегодня белорусский батутист Иван Литвинович выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио.

Медальный зачет Олимпиады в Токио

фото olympics.com
фото olympics.com
фото olympics.com
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