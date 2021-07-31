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Выигравший золотую медаль в Токио Иван Литвинович о ситуации в стране: Меня это не касается

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  • 31.07.2021, 14:46
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Выигравший золотую медаль в Токио Иван Литвинович о ситуации в стране: Меня это не касается
Иван Литвинович
фото: pressball.by

Спортсмен подписал пролукашенковское письмо.

Российские журналисты из издания sport-express.ru попытались задать вопросы о ситуации в Беларуси батутисту Ивану Литвиновичу, который выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио.

— Иван, политика не мешала в последний год заниматься спортом?

— Я не углублялся в эту тему. Да, я подписывал письмо. Подписывал, что спорт вне политики, я всегда этого придерживался. Что происходит, то происходит. Меня это не касается, меня это не затронуло.

— В целом в сборной Беларуси какая атмосфера, дружная?

— Думаю, да. Со всеми я не общаюсь из-за коронавируса, абстрагировался от всего мира.

— Но были разные письма спортсменов, и вы подписали...

— Олимпийская хартия, статья 50-я, запрещает спортсменам говорить о политике, — вмешалась представительница сборной Беларуси.

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