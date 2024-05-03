Арина Соболенко вышла в финал WTA-1000 в Мадриде 1 3.05.2024, 9:30

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Белоруска сразится с первой ракеткой мира.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной и вышла в финал турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого составляет более 7,6 миллиона евро.

Встреча спортсменок завершилась победой Соболенко над Рыбакиной со счетом 1:6, 7:5, 7:6 (7:5). Они провели на корте 2 часа 17 минут. Во время игры белоруска четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки. Кроме того, Соболенко осуществила три брейк-пойнта из восьми заработанных.

«В первом сете я испытывала большие трудности, однако следующие подачи придали мне больше веры в то, что у меня еще есть шансы в этом матче», — поделилась белорусская теннисистка.

В финале турнира, призовой фонд которого составляет более 7,6 миллиона евро, 25-летняя Арина Соболенко сыграет против первой ракетки мира, 22-летней представительницы Польши Иги Свентек.

На пути к финалу белоруска также обыграла польскую теннисистку Магду Линетт, американок Робин Монтгомери и Даниэль Коллинз, а также россиянку Мирру Андрееву.