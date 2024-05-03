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Жителей белорусской деревни на границе с Литвой разбудили звуки стрельбы

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  • 3.05.2024, 9:13
  • 4,446
Жителей белорусской деревни на границе с Литвой разбудили звуки стрельбы

Что происходит?

Весь май будут стрелять в районе деревни Белевичи: там будет тренироваться Сморгонская пограничная группа.

Госпогранкомитет просит местных жителей не волноваться и соблюдать правила безопасности.

Весь май с понедельника по пятницу с 09.00 до 22.00 на стрельбище Белевичи Сморгонской пограничной группы в районе деревни Белевичи будут проводиться боевые стрельбы из стрелкового оружия.

«Во избежание несчастных случаев просим не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубежи, обозначенные указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в вышеуказанный период времени», — говорится в сообщении ведомства.

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