закрыть
3 мая 2024, пятница, 10:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь опустилась на 167-е место в рейтинге свободы прессы

  • 3.05.2024, 9:17
Беларусь опустилась на 167-е место в рейтинге свободы прессы

За год страна потеряла десять позиций.

Беларусь опустилась на 167-е место в рейтинге свободы прессы. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации «Репортеры без границ». За год наша страна потеряла десять позиций.

«Будучи самой опасной страной Европы для журналистов до вторжения России в Украину, Беларусь продолжает массовые репрессии в отношении независимых СМИ», — говорится в докладе.

Эксперты отметили, что власти Беларуси изменили законодательство, чтобы придать легитимность нападкам на свободу слова.

«Система правосудия, находящаяся под полным контролем правительства, начала приравнивать независимую журналистику к «экстремизму», за который грозит до семи лет лишения свободы. Большинство независимых СМИ и БАЖ официально объявлены «экстремистскими», — отмечается в отчете.

Беларусь также является одним из мировых лидеров по числу журналистов, находящихся в заключении. Всего за решеткой находится 38 журналистов и пять других работников медиа.

Всего в рейтинг включены 180 государств.

Среди наших соседей хуже всех дела обстоят в России — в World Press Freedom Index за 2024 год она заняла 162-е место. Латвия в этой рейтинг занимает 12-е место, Литва — 13-е, Польша — 47-ю позицию, а Украина — 61-е место.

Лучше всего дела со свободой слова и СМИ обстоят в скандинавских странах — Норвегии, Дании, Швеции. Хуже всего — в Туркменистане, Иране, КНДР, Афганистане, Сирии и Эритрее.

Напомним, в прошлом году Беларусь назвали «самой опасной для журналистов страной Европы до вторжения России в Украину». В 2023 году наша страна занимала в рейтинге 157-е место.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс