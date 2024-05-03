Беларусь опустилась на 167-е место в рейтинге свободы прессы 3.05.2024, 9:17

За год страна потеряла десять позиций.

Беларусь опустилась на 167-е место в рейтинге свободы прессы. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации «Репортеры без границ». За год наша страна потеряла десять позиций.

«Будучи самой опасной страной Европы для журналистов до вторжения России в Украину, Беларусь продолжает массовые репрессии в отношении независимых СМИ», — говорится в докладе.

Эксперты отметили, что власти Беларуси изменили законодательство, чтобы придать легитимность нападкам на свободу слова.

«Система правосудия, находящаяся под полным контролем правительства, начала приравнивать независимую журналистику к «экстремизму», за который грозит до семи лет лишения свободы. Большинство независимых СМИ и БАЖ официально объявлены «экстремистскими», — отмечается в отчете.

Беларусь также является одним из мировых лидеров по числу журналистов, находящихся в заключении. Всего за решеткой находится 38 журналистов и пять других работников медиа.

Всего в рейтинг включены 180 государств.

Среди наших соседей хуже всех дела обстоят в России — в World Press Freedom Index за 2024 год она заняла 162-е место. Латвия в этой рейтинг занимает 12-е место, Литва — 13-е, Польша — 47-ю позицию, а Украина — 61-е место.

Лучше всего дела со свободой слова и СМИ обстоят в скандинавских странах — Норвегии, Дании, Швеции. Хуже всего — в Туркменистане, Иране, КНДР, Афганистане, Сирии и Эритрее.

Напомним, в прошлом году Беларусь назвали «самой опасной для журналистов страной Европы до вторжения России в Украину». В 2023 году наша страна занимала в рейтинге 157-е место.