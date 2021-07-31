Белорусам рекомендуют отказаться от отдыха в Турции из-за лесных пожаров или перенести поездку 31.07.2021, 20:16

Тем, кто находится в Турции, советуют не покидать отели.

Белорусские дипломаты рекомендуют соотечественникам, которые находятся в Турции в зонах лесных пожарах, не покидать отели. Тем, кто планирует свой отдых в этих регионах, советуют воздержаться от поездки — отказаться от нее или перенести на другую дату, пишет zerkalo.io.

Напомним, на популярных турецких курортах в Мармарисе, Сиде и Бодруме бушуют лесные пожары, есть погибшие и пострадавшие. Пожар начался 28 июля недалеко от города Манавгат в турецкой провинции Анталья. По предварительной информации, причиной возгорания стала сильная жара в регионе.

Посольство Беларуси в Турции рекомендует нашим согражданам, которые находятся в пожароопасных регионах не покидать территории отелей и при возникновении внештатных ситуаций строго следовать указаниям местных властей и администрации отеля. Также, следует собрать вещи со всем необходимым (документы, деньги, вода, питание) на случай возможной эвакуации, зарядить телефоны и другие устройства коммуникации. Предлагается сообщить родственникам и друзьям о своем месте нахождения и своих планах.

Для тех, кто планирует направиться на отдых в регионы, пострадавшие от лесных пожаров, рекомендуется воздержаться от поездки: отказаться либо перенести сроки посещения районов Турции с лесными пожарами.

Для получения экстренной помощи находящиеся в Турции граждане Беларуси могут связаться с сотрудниками посольства по дежурным телефонам (эти номера предназначены исключительно для связи в чрезвычайных обстоятельствах (угроза жизни и здоровью):

+90 (312) 441 6450

+90 (312) 441 6769

+90 (533) 708 8475

При отсутствии ответа можно написать SMS.

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