закрыть
31 июля 2021, суббота, 20:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусам рекомендуют отказаться от отдыха в Турции из-за лесных пожаров или перенести поездку

  • 31.07.2021, 20:16
Белорусам рекомендуют отказаться от отдыха в Турции из-за лесных пожаров или перенести поездку

Тем, кто находится в Турции, советуют не покидать отели.

Белорусские дипломаты рекомендуют соотечественникам, которые находятся в Турции в зонах лесных пожарах, не покидать отели. Тем, кто планирует свой отдых в этих регионах, советуют воздержаться от поездки — отказаться от нее или перенести на другую дату, пишет zerkalo.io.

Напомним, на популярных турецких курортах в Мармарисе, Сиде и Бодруме бушуют лесные пожары, есть погибшие и пострадавшие. Пожар начался 28 июля недалеко от города Манавгат в турецкой провинции Анталья. По предварительной информации, причиной возгорания стала сильная жара в регионе.

Посольство Беларуси в Турции рекомендует нашим согражданам, которые находятся в пожароопасных регионах не покидать территории отелей и при возникновении внештатных ситуаций строго следовать указаниям местных властей и администрации отеля. Также, следует собрать вещи со всем необходимым (документы, деньги, вода, питание) на случай возможной эвакуации, зарядить телефоны и другие устройства коммуникации. Предлагается сообщить родственникам и друзьям о своем месте нахождения и своих планах.

Для тех, кто планирует направиться на отдых в регионы, пострадавшие от лесных пожаров, рекомендуется воздержаться от поездки: отказаться либо перенести сроки посещения районов Турции с лесными пожарами.

Для получения экстренной помощи находящиеся в Турции граждане Беларуси могут связаться с сотрудниками посольства по дежурным телефонам (эти номера предназначены исключительно для связи в чрезвычайных обстоятельствах (угроза жизни и здоровью):

+90 (312) 441 6450

+90 (312) 441 6769

+90 (533) 708 8475

При отсутствии ответа можно написать SMS.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников