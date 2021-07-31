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Глава НАН: В Беларуси создали прототип вакцины от коронавируса

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  • 31.07.2021, 21:35
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Глава НАН: В Беларуси создали прототип вакцины от коронавируса

Теперь будут проведены доклинические и клинические испытания.

В Беларуси создали прототип отечественной вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Национальной академии наук Владимир Гусаков, пишет zerkalo.io. По его словам, ученые планируют, что в следующем году удастся передать разработку для всеобщей вакцинации.

— Прототип вакцины создан. Ее по-иному называют кандидатская вакцина. В научных лабораториях она создана. Теперь остается ее проверить, — сказал Владимир Гусаков.

Он уточнил, что теперь нужно провести доклинические и клинические испытания.

— Надеемся, что в следующем году передадим для всеобщей вакцинации. Прорабатываются вопросы производства нашей вакцины. Но в принципе мы с этим заданием справились, — заявил Владимир Гусаков. — Более того, мы создаем сейчас центр вирусологии. Вакцина — это лишь один продукт. Мы не знаем, что будет в будущем. Этот вирус будет мутировать или появятся более жесткие, такие агрессивные разные штаммы, виды вируса. Мы создаем материальную базу и кадры одновременно, чтобы мы были готовы к разработке новейших вакцин в случае опасности в очень непродолжительное время.

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