В Борисове больше полугода не могут найти желающих ездить в танках за зарплату 31.07.2021, 22:16

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иллюстрационное Фото

Объявления давно висят в списке вакансий местного райисполкома.

Воинской части 32377 нужны водители танков Т-72 и боевых машин пехоты, о чем свидетельствует объявление в списке вакансий, опубликованном на сайте Борисовского райисполкома, пишет ex-press.by.

Работу в танках и БМП в одну смену предлагают пятнадцати человекам. При этом работа танкистом и водителем БМП предполагает военную службу по контракту.

Впервые подобные объявления стали появляться на сайте райисполкома еще в прошлом году, причем количество вакансий с тех пор выросло с 10 до 15.

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