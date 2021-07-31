Белорусы - Литвиновичу: Тебя не коснулось, что хунта у власти?6
- 31.07.2021, 22:31
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Народный ответ тому, кого «не касается ситуация в стране».
Сегодня белорусский батутист Иван Литвинович выиграл золотую медаль в Токио. При это спортсмен заявил, что подписал провластное письмо и «ситуация в стране меня не касается».
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал стихотворение подписчика Максима Перепелица, посвященное Литвиновичу:
«Тебя не касается боль твоей нации?
Тебя не затронуло плачем и стонами?
Убийства безвинных и пытки достойных
Тебя не затронули, ты был спокойным?
А люди, что в тюрьмах сейчас оказались,
Их судьбы ведь тоже тебя не касались?
Окрестино мрак и конвейер судейский,
Не тронул тебя беспредел милицейский?
Тебя не коснулось, прошло не затронув,
Что хунта у власти, что не до законов?
Что нас разделило на "тех" и на "этих",
Ты этого, мальчик, совсем не заметил?
Медаль получил. Молодец! Постарался!
Упорным трудом ты её добивался.
Но вот одного-то ты не понимаешь.
Народ Беларуси ты не представляешь.
Ты - хунты лицо и триумф её воли,
Манкурт, что идейно взращен в лукомоле.
Нам стыдно, Иван, за таких ...,
Пусть даже им равных и нет на батутах».