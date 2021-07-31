Белорусы - Литвиновичу: Тебя не коснулось, что хунта у власти? 6 31.07.2021, 22:31

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Народный ответ тому, кого «не касается ситуация в стране».

Сегодня белорусский батутист Иван Литвинович выиграл золотую медаль в Токио. При это спортсмен заявил, что подписал провластное письмо и «ситуация в стране меня не касается».

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал стихотворение подписчика Максима Перепелица, посвященное Литвиновичу:

«Тебя не касается боль твоей нации?

Тебя не затронуло плачем и стонами?

Убийства безвинных и пытки достойных

Тебя не затронули, ты был спокойным?

А люди, что в тюрьмах сейчас оказались,

Их судьбы ведь тоже тебя не касались?

Окрестино мрак и конвейер судейский,

Не тронул тебя беспредел милицейский?

Тебя не коснулось, прошло не затронув,

Что хунта у власти, что не до законов?

Что нас разделило на "тех" и на "этих",

Ты этого, мальчик, совсем не заметил?

Медаль получил. Молодец! Постарался!

Упорным трудом ты её добивался.

Но вот одного-то ты не понимаешь.

Народ Беларуси ты не представляешь.

Ты - хунты лицо и триумф её воли,

Манкурт, что идейно взращен в лукомоле.

Нам стыдно, Иван, за таких ...,

Пусть даже им равных и нет на батутах».

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