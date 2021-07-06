Вертолет NASA совершил самый длинный полет над Марсом 6.07.2021, 10:25

1,570

Вертолет смог продержаться над поверхностью планеты 166 секунды.

Вертолет Ingenuity совершил свой самый длинный полет над Марсом, сообщается в Twitter NASA.

"Вертолет завершил свой девятый и наиболее сложный полет, пролетев 166,4 секунды со скоростью 5 метров в секунду. Посмотрите на этот снимок тени Ingenuity, сделанный с помощью его навигационной камеры", - говорится в сообщении.

#MarsHelicopter pushes its Red Planet limits. 🚁

The rotorcraft completed its 9th and most challenging flight yet, flying for 166.4 seconds at a speed of 5 m/s. Take a look at this shot of Ingenuity’s shadow captured with its navigation camera. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/zUIbrr7Qw9 — NASA JPL (@NASAJPL) July 5, 2021

Таким образом, вертолет смог продержаться над поверхностью планеты 166 секунды.

Во время 5-го полета над Марсом вертолет Ingenuity завершил свое первое одностороннее путешествие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».