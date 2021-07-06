Вертолет NASA совершил самый длинный полет над Марсом
- 6.07.2021, 10:25
- 1,570
Вертолет смог продержаться над поверхностью планеты 166 секунды.
Вертолет Ingenuity совершил свой самый длинный полет над Марсом, сообщается в Twitter NASA.
"Вертолет завершил свой девятый и наиболее сложный полет, пролетев 166,4 секунды со скоростью 5 метров в секунду. Посмотрите на этот снимок тени Ingenuity, сделанный с помощью его навигационной камеры", - говорится в сообщении.
#MarsHelicopter pushes its Red Planet limits. 🚁— NASA JPL (@NASAJPL) July 5, 2021
The rotorcraft completed its 9th and most challenging flight yet, flying for 166.4 seconds at a speed of 5 m/s. Take a look at this shot of Ingenuity’s shadow captured with its navigation camera. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/zUIbrr7Qw9
Таким образом, вертолет смог продержаться над поверхностью планеты 166 секунды.
Во время 5-го полета над Марсом вертолет Ingenuity завершил свое первое одностороннее путешествие.