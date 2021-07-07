В Японии появился большой 3D-кот, который мяукает на экране торгового центра 2 7.07.2021, 20:06

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фото: CROSS SPACE

Видеофакт.

В Токио на фасаде торгового центра разместили огромную 3D-проекцию кота. Он живет возле железнодорожной станции Синдзюку, а его домом стал огромный LED-экран, площадь которого составляет 150 квадратных метров, передает zn.ua.

Благодаря изогнутой форме экрана на нем можно транслировать объемное изображение. Обычно там показывают рекламу, но недавно здесь появился новый житель - это белая с черными и рыжими пятнами 3D-кошка.

Она просыпается каждый день в семь утра, лениво потягивается и мяукает на прохожих. А засыпает котик примерно в час ночи, положив голову на лапки.

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