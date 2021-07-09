Лайфхак для отпускника 1 Ирина Халип

9.07.2021, 10:20

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Ирина Халип

Идеальное совпадение.

За последний год мы научились настоящей партизанской борьбе. Освоили цифровую безопасность и здорово усложнили задачу всевозможным губопикам, пасущимся в районных чатах. Стали гуру тайм-менеджмента: даже те, кто никогда прежде не приходил на встречи вовремя, сейчас прибегают секунда в секунду, чтобы развернуть флаг именно в этом месте, в эту минуту, и успеть раствориться в близлежащих переулках, пока милицейские бусики будут по фотографии в интернете определять, где эти чертовы неуловимые проводят очередную акцию.

Не дожидаясь экономических санкций Запада, мы ввели собственные санкции. За прошлый год белорусы забрали миллиард рублей и полтора миллиарда долларов из банков, закрывая депозиты. Свели покупки в государственных магазинах к минимуму. Больше ста тысяч раз скачали приложение Krama, которое позволяет избегать покупок от «кошельков» режима. Отказались от когда-то любимых товаров только потому, что они продаются в магазинах управления делами Лукашенко. Хорошо, в общем, поработали. Теперь можно и отдохнуть.

Я давно заметила, что в разных европейских городах и странах летом можно на каждой улице увидеть записки на запертых дверях: «отпуск до…». Часто – написанные от руки. Небольшие частные предприятия – магазины, кафе, парикмахерские – просто закрываются, потому что сотрудники уходят в отпуск все вместе. По-моему, отличный лайфхак для белорусов. Вспомните, как после 26 октября, объявленного днем национальной забастовки, силовики и всевозможные проверяльщики приходили в заведения, которые не работали в тот день. Шли дружными рядами пожарные и милиционеры, госконтроль и санстанция, защитники прав потребителей и чиновники из управлений торговли. На ходу сочиняли нарушения и под надуманными предлогами закрывали мятежные кофейни и маникюрни. Одни закрывались на неопределенный срок, другие – на определенный, третьи – навсегда.

Теперь мы стали злее и хитрее. Повесить на дверь табличку «Забастовка» означает призвать на свою голову всех вышеперечисленных проверяльщиков, а то и Карпенкова с Караевым – разумеется, в случае, если такие таблички не появятся одновременно на всех соседних заведениях и вообще по всей стране. Допустим, к вывешиванию подобных объявлений сейчас готовы не все. Зато к отпуску – все.

После полуторагодовых мировых карантинов и локдаунов, после закрытых от нас границ, после пережитых стрессов и восторгов, депрессий и эйфорий всем хочется отдохнуть и набраться сил. В социальных сетях – сплошные мечты об отдыхе, воспоминания о путешествиях и честные признания в усталости. Вот он, подходящий момент: и настроение соответствующее, и каникулы у детей до сентября, и жара, отчаянно зовущая куда-нибудь на природу, подальше от душных городов. Идеальное совпадение. Лучше не бывает.

Кстати, недавно прочитала в одном HR-исследовании, что даже крупные компании вроде Mozilla и Linkedin уже опробовали одновременный уход в отпуск. И оказалось, что это эффективно. На вернувшегося из отпуска сотрудника не наваливается куча накопившихся за время его отсутствия дел, писем и бумаг. Остающимся на работе не приходится брать на себя чужие обязанности, и уж точно никто не оторвет отпускника от семейного сплава на байдарках срочным звонком. Сидящие в офисе и страдающие от жары не завидуют тем, кто на отдыхе, и не тратят рабочее время на подсчет оставшихся им самим до отпуска дней. В общем, эмоциональный баланс и вообще сплошная гармония.

Конечно, больница или станция «Скорой помощи» не уйдет всем составом в отпуск. Этого не сможет сделать завод или трамвайное депо (они могут уйти только на забастовку, но мы сегодня о другом, о приятном, об отдыхе). Зато тот самый частный бизнес, который отбивается от жадной, вечно голодной, алчной, хрюкающей власти уже не первое десятилетие, - именно он и может это сделать: договориться и уйти отдыхать вместе. И никакие карпенковы не придут, и люди отдохнут и наберутся сил, и материальный ущерб, нанесенный власти, будет не уколом зубочистки, а настоящим огневым ударом. Или, точнее, артподготовкой перед большим осенним наступлением.

Надеюсь, оно станет последним.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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