Белорусы 19 месяцев подряд скупают валюту 3 8.07.2021, 14:40

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архивное фото: svaboda.org

Банкомат — обменник — банк.

Власти обновили статистику по резервам и валютному рынку. Нацбанк перешел к валютным интервенциям для поддержки рубля, пишет bank24.by.

По официальной информации ЗВР Беларуси в июне сократились на 357,3 млн USD в эквиваленте. Так как падение резервов за июнь стало значительным, то ЗВР снизились и по отношению к началу года — на 59,1 млн USD. На 1 июля они составили 7,409 млрд USD.

Основной вклад в уменьшение ЗВР внесло золото, которое в предыдущие 2 месяца помогало Нацбанку. Стоимость золота на мировом рынке за июнь упала на 7,2%. На такой же процент снизилась стоимость металла в резервах. В денежном выражении это дало около 220 млн USD падения ЗВР.

Но в июне снизились и валютные активы властей. Сокращение за месяц составило 130 млн USD. В апреле и мае динамика была обратной — рост валютных активов на счетах.

Можно определить источник растраты валюты. Во-первых, это интервенции Нацбанка на бирже. НБРБ не упоминает покупку валюты на биржевых торгах как фактор, поддержавший резервы в июне. В предыдущие месяцы такие упоминания были.

По нашим оценкам, объем интервенций на чистой основе мог составить порядка 90 млн USD в эквиваленте. Это довольно серьезное ухудшение относительно мая, когда Нацбанк купил валюту в объеме ≈0,2 млрд USD.

С наибольшей вероятностью интервенции относятся ко второй половине июня. Тогда широкой публике стало известно о содержании четвертого пакета индивидуальных санкций ЕС и секторальных санкций Евросоюза.

Во-вторых, в июне увеличились расходы властей на погашение валютных обязательств. На эти цели власти потратили 240 млн USD против 132 млн USD в мае и 105 млн USD в апреле.

По графику в 3 квартале ожидается существенное увеличение плановых платежей по внешнему госдолгу — более чем на 300 млн USD по сравнению со 2 кварталом. Это может оказать давление на резервы Беларуси в условиях санкций ЕС и США.

На внутреннем валютном рынке физлица 19 месяцев кряду выступают чистыми покупателями валюты у банков. За это время население приобрело 2,471 млрд USD в эквиваленте.

Отдельно за июнь 2021 года нетто-покупка валюты физлицами составила 31 млн USD. При этом в безналичном сегменте чистая покупка достигла 134,8 млн USD.

Предприятия-резиденты после 2-месячного перерыва тоже стали продавцами белорусских рублей и покупателями валюты. Сальдо операций в пользу предприятий составило 110,4 млн USD. Для сравнения: в июне 2020 года, когда силовики пришли в Белгазпромбанк, юрлица-резиденты скупили всего 44 млн USD на нетто-основе.

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