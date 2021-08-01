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В Гренландии стремительно тает ледяной покров

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  • 1.08.2021, 8:37
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В Гренландии стремительно тает ледяной покров
иллюстрационное Фото

Какими могут быть последствия?

Из-за необычайно теплой температуры в Гренландии происходит массивное таяние ледникового покрова. Начиная с 28 июля ежедневно тает около восьми миллиардов тонн льда - это вдвое больше, чем обычно в летнее время, передает агентство AFP со ссылкой на сайт мониторинга ледников и климата в Арктике Polar Portal (перевод — dw.com).

По данным датской метеорологической службы DMI, сейчас на севере Гренландии установилась температура воздуха выше 20 градусов тепла, более чем вдвое превышающая среднестатистическую норму для этого времени года. В аэропорту Нерлерит Инаат на востоке Гренландии 29 июля была зарегистрирована самая высокая температура с момента начала наблюдений + 23,4 градуса Цельсия.

Таяние пока в среднестатистических пределах

Рекордное таяние ледника в Гренландии отмечалось в 2019 году, оно пока не превзойдено, но в текущем году процессом охвачена значительно большая территория. Тем не менее, в целом таяние ледника в этом году пока что укладывается в среднестатистические показатели.

Площадь ледникового покрытия Гренландии составляет 1,8 миллиона квадратных километров - по размерам это второй в мире ледник после Антарктиды. В связи с потеплением арктического климата его таяние значительно ускорилось после 2000 года.

Рекордная жара в Средиземноморье

В то же время средиземноморские страны страдают от лесных пожаров и рекордной жары. В ближайшие дни в Италии, Турции, Греции и других странах ожидается жара свыше 40 градусов. В Турции по-прежнему не удается затушить десять очагов лесных пожаров, три из них - в провинции Анталья.

В Италии за последние 24 часа пожарные провели более 800 операций по тушению лесных пожаров, наиболее серьезная ситуация сложилась на Сицилии. На Сардинии также бушуют лесные пожары.

В Греции ожидается дальнейшее повышение температуры до 46 градусов, метеорологи заявляют о рекордно жарком периоде. Города открыли помещения с кондиционерами для жителей, у которых нет возможности охлаждать воздух дома.

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