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В чем наша главная сила?

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  • 1.08.2021, 8:42
  • 2,454
В чем наша главная сила?
иллюстрационное Фото: nn.by

Против нее никакой диктатор не сможет усидеть на троне.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из своих читателей о ситуации в Беларуси:

— Какова наша главная сила?

Оружие? - нет, у нас нет оружия.

Деньги? - мы не сможем откупиться от тех, кто нас оккупировал.

Международное сообщество? - они могут нам помогать, учить, но они не будут вмешиваться в то, что происходит внутри страны.

Я думаю, что наша главная сила - это Сопричастность и Солидарность.

Сопричастность - это когда я чувствую чужую боль, когда я чувствую ответственность за то, что меня окружает, за весь мир.

Солидарность - это когда я не могу пройти мимо несправедливости.

Мы победим только тогда, когда каждый будет уверен в том, что он не один. Если меня уволят - станет все предприятие. Если арестуют - встанет вся страна. Если меня посадят в тюрьму - моей семье помогут, а за меня будут бороться, каждый день, пока я не окажусь на свободе.

Тогда, когда я буду уверен в своих друзьях, в своих знакомых, в каждом ответственном гражданине нашей страны. И я знаю, что я буду поступать так же, я не пройду мимо несправедливости, я буду бороться за каждого гражданина, неважно, знаю я его/её лично или нет.

Когда мы станем Сопричастными и Солидарными, никакой диктатор не сможет усидеть на троне.

Солидарность наша сила!

Забастовка - это наша победа!

Все вместе - мы сила!

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