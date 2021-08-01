«Квартиру можно купить за €15 тысяч» 11 1.08.2021, 11:55

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фото: onliner.by

Белоруска переехала в Стамбул и рассказала, сколько стоит там жить.

Турция — это уже пятая страна, где удалось пожить героине статьи. Наталина Минчук-Сычева родилась в Гомеле, вместе с родителями переезжала в Россию, Казахстан и возвращалась в Беларусь. Четыре года назад взяла билет в один конец и направилась в Италию «в поисках себя», где осталась на несколько лет. С января 2020 года она живет в Стамбуле. О том, сколько стоит жизнь на берегах пролива Босфор, девушка рассказала Onliner.

— Как я оказалась в Италии — это отдельная история. Все бросила в Беларуси и уехала в поисках себя, по каучсерфингу, без какого-то плана и обратного билета. Это было путешествие в одиночестве длиною в несколько месяцев, в котором я встретила своего мужа.

После свадьбы Наталина жила на две страны, между Беларусью и Италией. А потом выяснилось, что из-за сложностей с документами девушка не может оставаться в европейской стране надолго. Пришлось переезжать.

фото: onliner.by

— В Италии мы жили на Амальфитанском побережье с курортными деревеньками. Зимой там было очень скучно, и я особо не находила себе места. Не мое это — маленькие городки. Мне хотелось жить в большом городе, а в Турции я уже была много раз и знала, как «работает» эта страна. Что, в отличие от Европы, тут круглосуточно можно где-то поесть, куда-то сходить. Поэтому сказала мужу: «Давай попробуем пожить в Стамбуле?» Он легкий на подъем, ответил: «А давай». Ему было немножко страшно переезжать, потому что к тому моменту онлайн-работа была только у меня, а его заработок был привязан к Италии. Но мы решили рискнуть и попробовать новое.

В январе 2020 года Наталина с супругом отправились в Стамбул — город, где у семейной пары не было знакомых.

«Турция защищает своих граждан, чтоб сначала у своих была работа и лишь потом — у понаехавших»

Наталина с супругом сделали туристический вид на жительство, который позволяет проживать, но не работать. Турция заинтересована, чтобы люди из других стран приезжали сюда и жили здесь долго, тратили деньги на аренду жилья, рестораны, продукты, но не забирали работу у местных.

— Турция защищает своих граждан, чтоб сначала у своих была работа и лишь потом — у понаехавших. Здесь есть интересная штука: если наши русскоговорящие девочки — белоруски, украинки, русские, казашки — выходят замуж за турка, они получают семейный ВНЖ, который тоже не дает им право на работу. Плюс иностранцу здесь устроиться сложнее, потому что по законодательству, если турки берут на работу иностранца, нужно выполнить определенные условия — у иностранца должна быть зарплата выше, налоги выше, на одного иностранца в фирме должно приходиться как минимум пять турецких граждан. Именно поэтому здесь огромное количество европейцев и русских, у которых есть онлайн-доход. Я тоже работаю онлайн, — говорит Наталина. Она психолог и таролог.

фото: onliner.by

Первые месяцы семейная пара жила на доход Наталины и накопленные сбережения. Экономили — выбирали рестораны подешевле, в магазинах брали продукты побюджетнее. В месяц на двоих уходило примерно 650—700 евро, потом доходы и траты увеличились. Муж Наталины нашел новый способ заработка — теперь помогает итальянцам делать закупку товаров в Турции. До Италии он жил в России и работал строителем.

— Было непростое время, когда зарабатывала только я, потому что у меня уже был налажен поток клиентов, а муж еще пытался адаптироваться. Ему пришлось фактически после тридцати лет начинать с нуля, осваивать некоторые онлайн-профессии, разбираться в специфике современного мира. Тем не менее, выбор страны для переезда оказался верным.

фото: onliner.by

Мы переехали в январе, а в марте Турция и весь мир начали закрываться.

В Италии карантин, как все знают, был очень жесткий, мне было бы там очень тяжело. Моя интуиция привела нас в страну, где нам было легче всего перенести вот это непростое время, когда весь мир сошел с ума, границы закрылись, когда туризм схлопнулся — мой муж в Италии был связан с туризмом. В Италии у нас была квартира очень маленькая, сидеть там на жестком карантине было бы невыносимо. Плюс деньги непонятно откуда было бы брать.

Чем выше вероятность землетрясения в районе, тем ниже цены на жилье

В Стамбуле нет средней цены на типичную однушку, снять квартиру можно и за 100 евро, и за несколько тысяч.

— Цена зависит от района — от того, насколько он современный или религиозный, насколько удален от условного центра, их несколько: исторический, тусовочный и деловой. В каждом районе есть свой центр, где есть главная улица с магазинами-ресторанами, почтой, своей мэрией. Даже если ты живешь на самой окраине Стамбула, у тебя все под рукой. Здесь можно снять квартиру и за 100 евро, но она будет располагаться в подвальном помещении, окна — под потолком. Ценник сильно отличается, но за 350—500 евро уже можно рассчитывать на хороший вариант.

Стамбул находится в сейсмически опасной зоне, поэтому районы делятся еще и на безопасные и опасные с точки зрения опасности землетрясений. Последнее ощутимое землетрясение было зафиксировано в стамбульском районе Картал полтора месяца назад, его магнитуда составила 3,9 балла. Жить дешевле в тех местах, где выше вероятность возникновения подземных толчков.

фото: onliner.by

— Пару лет назад здесь было землетрясение в 7 баллов, которое подразрушило город. И ожидается еще одно крупное, когда именно — никто не знает.

Есть районы, которые считаются более подверженными землетрясению и менее подверженными. Соответственно, это влияет на цену аренды либо покупки жилья — в опасных районах дешевая и аренда, и покупка. В таких районах много новостроек с большими панорамными окнами, они выглядят красиво. Квартиру там можно купить за 15—20 тыс. евро, и это будет приличное жилье. Есть районы, где все хотят жить, они интеллигентные, атмосферные. Там за покупку жилья, которое находится в убитом месте, в полуподвальном помещении, надо будет отдать 50—60 тыс. евро как минимум.

фото: onliner.by

Есть отдельно стоящие дома, а есть ситэ — когда несколько домов объединены в один комплекс. У них могут быть общие бассейн и сауна, тренажерный зал, облагороженная территория с закрытыми детскими площадками. В зависимости от уровня ситэ нужно платить айдат — ежемесячный взнос за обслуживание жилого комплекса. Айдат составляет от 30—40 лир (9—12 бел. руб.) в маленьких ситэ и может доходить до 2000 лир (590 руб.).

— Когда мы приехали из Италии сюда, нам казалось, что здесь все очень дешевое. Молоко в Италии стоило 1 евро, в то время как в Турции в некоторых магазинах за 1 евро можно купить три литра. Те, кто давно здесь живет, жалуются, что Турция перестала быть дешевой, потому что очень большая инфляция — лира падает в отношении доллара и евро. Когда мы сюда приехали, доллар стоил 5,5 лиры, а евро — 7 лир. Сейчас доллар стоит 8 лир, а евро 10 лир. Соответственно, цены постепенно на все растут. Но несмотря на это, питаться здесь довольно дешево.

Турция — мусульманская страна, свинины здесь нет. В качестве альтернативы — говядина, баранина, свежая рыба и курица. Круглый год продаются свежие ягоды, фрукты и овощи. В любой месяц можно купить свежую клубнику — в сезон она стоит 8—10 лир (2—3 руб.), вне сезона до 20 лир (6 руб.), а вот малина считается роскошью. Здесь есть дорогие продуктовые магазины и попроще, в них разные марки товаров, разный ассортимент. Сейчас начинается сезон свежего инжира, мушмулы.

— У нас есть русские магазины, хотя на самом деле они не русские, потому что продукты туда привозят в основном из Украины. Там можно купить свиную колбасу, пельмени со свининой, сметану, свиную ветчину, зефир. Я иногда покупаю свиную ветчину.

Турецкие колбасы и сосиски — это какая-то отвратительная вещь. Очень далеко от того по вкусу, к чему привыкли мы.

фото: onliner.by

Здесь есть традиция, что каждую неделю в каком-то районе в определенный день возникает рынок на определенной улице, куда привозят все подряд. И цены на рынках практически вдвое ниже, чем в магазинах, которые находятся в этом районе.

— В Турции очень развита культура еды вне дома, цены в ресторанах доступные. Здесь есть такое понятие, как Sosyal Tesisleri, это социальные рестораны от мэрии с очень низкими ценами. Они находятся в точках с самым красивым видом на город. Классные места доступны для тех жителей города, у которых очень скромный доход. Можно полноценно поесть за 30—50 лир (9—15 руб.) на взрослого человека. И такой социальный ресторан есть в каждом районе Стамбула. Еще турки очень любят локанты — бистро, где можно наесться за 30—60 лир (9—18 руб.).

Есть такой тип заведений, который называется механэ, это что-то вроде рюмочной. Место, куда приходят пить ракы — турецкую водку, и, соответственно, кухня подстроена под то, чтоб были блюда, которые подходят под ракы. Чаще всего это будут рыбные блюда, мясные, какие-то холодные закуски. Таких мест хватает, но они есть не везде.

В религиозных районах негде выпить, а есть целые кварталы, где люди гудят, пьют, поют и танцуют.

Турция — рай для шопоголика, и если знать места, то одеваться можно совсем дешево. Одежду продают в магазинах, на рынках и прямо на улице.

— Бывает, посреди улицы с грузовиков продают майки по 3 евро, джинсы и кроссовки по 5 евро. И это примерно то качество, которое продается в Минске на «Импульсе». Мне сестра показывала кроссовки, которые в Беларуси стоят 50 руб. Здесь такие продаются по 5 евро. Я слышала, что одежда в Zara здесь тоже дешевле, чем в Беларуси.

фото: onliner.by

Я не человек-бренд и беру одежду в масс-маркете. Средняя цена за платье по городу 150—200 лир (45—60 руб.), на юбки около 100 лир (30 руб.). Недавно я зашла в магазин в центре города на главном проспекте, там была распродажа. Я купила себе топик за 40 лир (12 руб.) и классную юбку за 40 лир. То есть взяла комплект одежды за 8 евро. Но в одежде на меня не стоит ориентироваться, у меня специфичный стиль, и девочки говорят, что я в Турции умудряюсь одеваться дешевле, чем они, поэтому я не показатель

На одежде в Стамбуле можно сэкономить не только из-за низких цен, а еще потому, что здесь нет холодной снежной зимы. Наталина говорит: то, что в Беларуси носят осенью, в Турции носят зимой.

— Здесь не так много кожаной обуви, потому что огромное ее количество отправляется на экспорт. Нужно знать места, потому что в большинстве магазинов продается ширпотреб. В магазинах с кожаной обувью босоножки стоят где-то 300 лир (90 руб.), ботинки и сапоги по 400—700 лир (120—200 руб.). Некожаную обувь можно купить за 200—300 лир (60—90 руб.). Она будет симпатичной, но не самого лучшего качества.

Пользуешься иностранным мобильным телефоном — заплати налог 200 евро

По словам девушки, в Турции техника, мобильные телефоны и автомобили гораздо дороже, чем в Беларуси. На телефоны действует дополнительный сумасшедший налог. Если приезжаешь сюда со своим, привезенным из-за границы, и вставляешь турецкую SIM-карту, то через 120 дней блокируется IMEI, нужно заплатить налог на иностранный телефон, сейчас он 2000 лир (590 руб.). Наталина не платила, у нее уже заблокировали один слот в двухсимочном телефоне.

— Ноутбуки здесь тоже намного дороже, мне сестра привезет сюда ноутбук из Беларуси, так будет дешевле. Машины здесь ощутимо дороже. Я знаю, что роботы-пылесосы привозят из России или откуда-то еще. iPhone, например, привозят из Европы или России — даже с учетом налога и разблокировки получается выгоднее привезти из-за границы, чем купить здесь.

Сколько денег нужно на хорошую жизнь

— У нас с мужем расходы специфические в том плане, что мы довольно много тратим на путешествия внутри страны. Я трачу регулярно деньги на дополнительное обучение — на курсы, вебинары. Плюс уходят деньги на творчество, я покупаю кисти, краски, купила здесь швейную машинку, холсты. Хожу на мастер-классы, мы с мужем ходим на занятия парными танцами.

Мне кажется, что здесь на хорошую жизнь нужна где-то 1000 евро на семью. Имея 1000 евро, если выгодно снимаешь квартиру, можно хорошо жить. Если есть машина — добавляются расходы на машину, на парковки, на бензин. У нас этих трат нет. Нужно понимать, что жизнь в Стамбуле — это не показатель жизни во всей Турции. Москва не Россия, Стамбул не Турция.

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