Недосеков о Тимановской: Мне не нравится этот человек. С ней поступили правильно 49 1.08.2021, 18:08

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Максим Недосеков

Прыгун-ябатька поделился мнением о ситуации со спринтершей Кристиной Тимановской.

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков, завоевавший бронзовую награду на Играх-2020, поделился мнением о ситуации со спринтершей Кристиной Тимановской. Об этом сообщает спецкор "Прессбола" в Токио Сергей Николаев.

– Мне не нравится этот человек (Кристина Тимановская. — Прим.). Она ведет себя высокомерно по отношению к команде и руководству. Считаю, с ней поступили правильно. Она много говорит, но надо и отвечать за свои слова, — сказал Недосеков в разговоре с австралийской журналисткой.

Тимановская 2 августа должна была принимать участие в пятом квалификационном забеге на 200 м в рамках Олимпиады-2020.

В воскресенье, 1 августа, по сообщению пресс-службы НОК, спортсменка была отстранена от участия в Играх якобы в связи с "эмоционально-психическим состоянием".

Девушка, ранее раскритиковавшая спортивное начальство после внезапного назначения ее на эстафету, попросила помощи у МОК, заявив, что на нее оказывается давление и что ее насильно пытаются вывезти из страны.

Версию НОК бегунья назвала "враньем".

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