Зеленский с сыном пришли в киевский супермаркет

Зеленский с сыном пришли в киевский супермаркет6
- 1.08.2021, 22:20
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Фотофакт.
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в одном из супермаркетов в центре Киева, передает unian.net.
Фотографию с главой государства опубликовал на своей странице пользователь Facebook Constantine Levoshko.
"Подумал, схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречаный багет. Сходил бл**ть за хлебушком", — пишет автор.
По его словам, президент был в магазине с сыном и телохранителями. Список покупок главы государства автор не исследовал, заметив там только три бутылки вина.
Стоит отметить, что Владимир Зеленский периодически заходит в супермаркеты, где его могут встретить обычные граждане. Например, в прошлом году его видели в одном из магазинов Бахмута в Донецкой области.