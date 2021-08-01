Зеленский с сыном пришли в киевский супермаркет 6 1.08.2021, 22:20

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фото: instagram.com/zelenskiy_official

Фотофакт.

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в одном из супермаркетов в центре Киева, передает unian.net.

Фотографию с главой государства опубликовал на своей странице пользователь Facebook Constantine Levoshko.

"Подумал, схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречаный багет. Сходил бл**ть за хлебушком", — пишет автор.

По его словам, президент был в магазине с сыном и телохранителями. Список покупок главы государства автор не исследовал, заметив там только три бутылки вина.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский периодически заходит в супермаркеты, где его могут встретить обычные граждане. Например, в прошлом году его видели в одном из магазинов Бахмута в Донецкой области.

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