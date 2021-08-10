Глава МИД Литвы: Под европейские санкции может попасть и белорусский алкоголь 7 10.08.2021, 8:08

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Габриэлюс Ландсбергис

Экспорт этого товара приносит властям значительный доход.

Под европейские санкции может попасть белорусский алкоголь. Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Литовской национальной телерадиокомпании.

Министр напомнил о том, что Литва призвала страны Евросоюза ввести новые санкции в отношении официального Минска и отметил, что прекращение поставки белорусских калийных удобрений через литовские порты — не единственное предложение.

По словам Габриэлюса Ландсбергиса, под санкции могут попасть и другие области белорусской экономики. Например, производство алкогольных напитков. По словам главы литовского внешнеполитического ведомства, экспорт алкоголя приносит белорусской стороне «значительный доход».

По данным Белстата, в прошлом году только в Литву крепких спиртных, вина и пива экспортировали на 11 миллионов долларов.

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