Глава МИД Литвы: Под европейские санкции может попасть и белорусский алкоголь

Глава МИД Литвы: Под европейские санкции может попасть и белорусский алкоголь7
- 10.08.2021, 8:08
- 5,106
Экспорт этого товара приносит властям значительный доход.
Под европейские санкции может попасть белорусский алкоголь. Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Литовской национальной телерадиокомпании.
Министр напомнил о том, что Литва призвала страны Евросоюза ввести новые санкции в отношении официального Минска и отметил, что прекращение поставки белорусских калийных удобрений через литовские порты — не единственное предложение.
По словам Габриэлюса Ландсбергиса, под санкции могут попасть и другие области белорусской экономики. Например, производство алкогольных напитков. По словам главы литовского внешнеполитического ведомства, экспорт алкоголя приносит белорусской стороне «значительный доход».
По данным Белстата, в прошлом году только в Литву крепких спиртных, вина и пива экспортировали на 11 миллионов долларов.