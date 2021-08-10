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В Минском метро пахнет горящими покрышками

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  • 10.08.2021, 8:31
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В Минском метро пахнет горящими покрышками

На нескольких станциях произошло задымление.

Сегодня утром стали поступать сообщения о задымлении на нескольких станциях минского метро. По словам читателей onliner.by, наиболее сильно гарью пахло на «Могилевской», оттуда дым, возможно, распространился на соседние станции. При этом поезда продолжают ходить.

«На станции «Аавтозаводской» сильный запах гари и задымление, поезд от «Партизанской» до «Автозаводской» двигался очень медленно», «Пахнет горелыми покрышками», — пишут нам пассажиры.

Сообщают, что дым заметен визуально, в том числе снаружи, у выхода со станции «Могилевская», но его источник непонятен.

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В Минском метрополитене объяснили, что произошло. По информации пресс-службы, у одного из поездов «подклинило» тормоза, из-за этого и возникло задымление. Машинист высадил пассажиров, состав направлен в депо. Сейчас метро работает в штатном режиме.

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