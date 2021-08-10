Ошибка молодого единоросса Телеграм-канал «Серпом По»

10.08.2021, 11:40

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Сергей Лавров

В отличие от Шойгу, он в леса с Путиным не хаживал.

Бывалый дипломат Сергей Лавров на выборах новичок. Поставленный во главе списка «Единой России», ветеран внешней политики, еще только учится вести избирательную кампанию. Осваивает новую профессию.

Тем более, что в отличие от своего партнера по списку – Сергея Шойгу, он в леса с руководителем Путиным не хаживал. Траву там не нюхал, бесед на природе о судьбах Отечества не вел. Следовательно, в вопросах внутренней политики нашей страны, разбирается не так хорошо, как во внешних. «Молодая еще, неопытная».

Поэтому Лавров вместо того, чтобы разговаривать с избирателями, ведет свой «бой с тенью» с Западом, повернувшись спиной к народным массам. Но ведь Европа и Америка на российских выборах не голосуют, уговаривать их поддержать «Единую Россию» не нужно.

Вчера на открытии штаба общественной поддержки «Единой России» Лавров заявил:

«Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов, использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и того Бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека».

Какое ОБСЕ? Она на выборы в России даже наблюдателей отказалась отправлять.

Еще Лавров сообщил:

«Мы знаем, что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов».

Эти «дополнительные шаги» для того, чтобы у российских граждан были новые причины сомневаться в результатах выборов, предприняты российскими властями.

Введено трехдневное голосование, отменена доступная для всех желающих видеотрансляция, посажены в тюрьму, поражены в праве избираться, выдавлены из страны популярные политики, способные составить конкуренцию «Единой России». Вводится электронное голосование, которое нельзя проконтролировать. Под предлогом ковидных ограничений запрещены митинги, шествия, пикеты для демократической оппозиции.

Вместо того чтобы на Запад кивать, объясняйтесь, молодой единоросс Лавров, с российскими избирателями по конкретным шагам властей, которые снижают и так невысокое доверие российских граждан к несвободным российским выборам.

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