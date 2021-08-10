В Грузии выявили рекордное число заболевших коронавирусом
- 10.08.2021, 12:01
Накануне власти страны объявили о возвращении обязательного ношения масок на улице.
В Грузии за минувшие сутки зафиксировали рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.
За последние 24 часа в стране заболевание диагностировали у 5697 человек, сообщает «Грузия Online».
Еще 54 человека за сутки умерли, выздоровели 2713 пациентов.
Днем ранее в стране обнаружили 2236 новых случаев инфицирования.
Накануне власти страны объявили о возвращении обязательного ношения масок на улице.