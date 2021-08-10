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В Грузии выявили рекордное число заболевших коронавирусом

  • 10.08.2021, 12:01
В Грузии выявили рекордное число заболевших коронавирусом

Накануне власти страны объявили о возвращении обязательного ношения масок на улице.

В Грузии за минувшие сутки зафиксировали рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.

За последние 24 часа в стране заболевание диагностировали у 5697 человек, сообщает «Грузия Online».

Еще 54 человека за сутки умерли, выздоровели 2713 пациентов.

Днем ранее в стране обнаружили 2236 новых случаев инфицирования.

Накануне власти страны объявили о возвращении обязательного ношения масок на улице.

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