В Туркменистане пользователей интернета заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN 2 10.08.2021, 13:32

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Фото: Shutterstock

Без VPN в стране открываются мало какие сайты.

Власти Туркменистана нашли необычный способ регулирования интернета. Граждан, которые хотят пользоваться глобальной сетью, просят поклясться на Коране, что они не будут использовать VPN для обхода блокировок, которые использует государство. О ситуации рассказывает местная служба «Радио Свобода», «Радио Азатлык».

Издание приводит историю женщины по имени Айнур, которая уже более полутора лет пытается провести к себе домой интернет. Это необходимо ей для общения с супругом, находящимся на заработках за границей. Но старания Айнур до сих пор не увенчались успехом.

«Я в прошлом году записалась в очередь на проведение интернета к себе домой. Моя очередь наступила спустя полтора года. До того, как получить услуги Wi-Fi, я подписала множество документов. А теперь у меня требуют, чтобы я поклялась на Коране о том, что не буду пользоваться VPN-услугами. А без VPN в интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать», — цитирует женщину медиа.

У издания также есть информация, что в одном из регионов страны сотрудник Министерства национальной безопасности (туркменского аналога КГБ), курирующий местный филиал компании «Туркментелеком», заставляет граждан клясться на Коране о том, что они не будут пользоваться VPN.

Туркменские власти и до этого прибегали к различным методам ограничения работы интернета: в стране заблокированы страницы всех крупнейших социальных сетей (Facebook, Twitter, YouTube и другие) и сайты, предлагающие услуги VPN. Полиция арестовывала мастеров, за плату устанавливавших VPN-сервисы на устройства жителей, сотрудничали с иностранными технологическими компаниями для слежки за гражданами в сети.

«Радио Азатлык» отмечает, что власти Туркменистана широко используют практику принуждения граждан давать клятвы и присяги. В прошлом приносить клятву верности родине требовали от всех граждан, начиная с детского возраста. Для принятия считавшихся важными присяг туркменов заставляли также клясться на книге «Рухнама», написанной первым президентом страны Сапармуратом Ниязовым (Туркменбаши).

Согласно свежему отчету издания Comparitech, Туркменистан занимает одно из наихудших мест в мире по цензуре в интернете: аналогичный показатель имеют Беларусь, Катар, Сирия, Таиланд, ОАЭ. Хуже ситуация обстоит только в Иране, Северной Корее и Китае.

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