Кристина Тимановская получит стипендию Польской легкоатлетической ассоциации 10.08.2021, 15:43

Кристина Тимановская

Соответствующие договоренности были достигнуты во время ее встречи с министром культуры и спорта Польши.

Кристина Тимановская, приехавшая в Польшу, будет находиться в стране на попечении Польской легкоатлетической ассоциации, а также получит спортивную стипендию и индивидуальную поддержку со стороны меценатов польского спорта.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи Кристины Тимановской с министром культуры и спорта Польши Петром Глиньским. На встрече также присутствовали вице-президент Польской легкоатлетической ассоциации Томаш Маевский и представители польского национального фонда и нефтяного концерна PKN Orlen, сообщает «Радио Польша».

Раннее Кристина Тимановская выразила желание продолжать свою спортивную карьеру в Польше.

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