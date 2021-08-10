Перемены неизбежны! 1 10.08.2021, 22:54

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Белорусы Белостока напротив Генконсульства Беларуси вывесили огромный баннер.

Белорусы Белостока напротив Генконсульства Беларуси повесили огромный баннер «Лукашенко украл наши голоса!».

«Год назад белорусы сделали выбор в поддержку перемен в нашей стране и выступили против диктатуры. Мы помним о каждом убитом во время протестов. Беззаконию и насилию рано или поздно придёт конец и каждый ответит за свои действия. Перемены неизбежны! Вместе мы победим!» - передают телеграм-каналу «Хартия-97» участники акции.

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