В Германии задержали сотрудника посольства Британии, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

В Германии задержали сотрудника посольства Британии, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ1
- 11.08.2021, 13:19
- 1,880
Работа на российскую секретную службу была быстро раскрыта.
В Германии задержали сотрудника посольства Великобритании в Берлине, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте федеральной прокуратуры.
«Гражданин Великобритании Дэвид С. задержан в Потсдаме сотрудниками Федерального управления уголовной полиции, проводится расследование. Кроме того, были проведены обыски в доме и на работе обвиняемого», - говорится в заявлении.
Британец подозревается в том, что он работал на иностранную секретную службу не позднее ноября 2020 года.
В ордере на арест указано, что Дэвид С. был сотрудником в посольстве Великобритании в Берлине, нанятым на работу в Германии.
По меньшей мере один раз он отправлял документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки. В обмен на предоставление информации обвиняемый получил наличные в неизвестной сумме.
Прокуратура указала, что арест является результатом совместного расследования власти Германии и Британии.
11 августа обвиняемый будет доставлен к следственному судье, который примет решение о применении меры пресечения.