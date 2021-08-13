Опейкин: По заключению юристов, последствия для НОК Беларуси от санкций США будут катастрофичными 12 13.08.2021, 21:10

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Предполагается, что Национальный олимпийский комитет не сможет функционировать вообще.

Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал о недооценивании последствиях санкций США в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, пишет «Трибуна».

«Вчера удалось созвониться с американскими юристами, которые близки к процессу введения санкций в отношении НОК Беларуси. По их заключению последствия для НОК Беларуси от американских санкций будут самыми катастрофичными. Очень странно, что это до сих пор никто не понял и все воспринимают, что это абстрактная мера, что все это символически.

Американские санкции накладывают серьезные ограничения, при которых ни одна ни одна другая федерация, организация, контрагент, НОК другой страны не будет взаимодействовать с НОК Беларуси. Никто из партнеров международных не будет даже разбираться, что можно, а что нельзя, потому что Беларусь не является особенно важной страной в контексте мирового спорта или политике. Режим Беларуси – режим-изгой. Влияние США на мировой спорт и вклад в развитие МОК очень существенный. И все страны будут равняться на это санкционное решение и не будут взаимодействовать с НОК Беларуси вообще. Таково мнение юристов.

Другой момент, который нас волнует и интересует: спортсмены и сотрудники НОК не смогут представлять его на международных соревнованиях. Спортсмены на олимпийских соревнованиях должны будут выступать либо под нейтральным олимпийским флагом, либо менять спортивное гражданство. НОК Беларуси представлять будет нельзя.

Думаю, нам всем это нужно сознать и понять, как в спортивном мире мы сможем жить дальше. НОК Беларуси не сможет каким-либо образом подавать заявки, осуществлять платежи и так далее. Международная активность будет исключена.

Заранее скажу: никто эти санкции не лоббировал и не продвигал. Почему их приняли и как это произошло пока неизвестно. По сути, НОК Беларуси не сможет функционировать вообще» , – поделился Опейкин.

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