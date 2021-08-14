Боевики «Талибана» подошли к окраинам Кабула 14.08.2021, 18:43

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Президент Афганистана сделал первое публичное заявление после недавних территориальных захватов.

В субботу талибы захватили еще две провинции и подошли к окраинам столицы Афганистана, а также начали массированное нападение на крупный северный город, защищаемый бывшими полевыми командирами, заявили афганские официальные лица, передает «Голос Америки».

Боевики захватили большую часть северных, западных и южных районов Афганистана в ходе стремительного наступления менее чем за три недели до окончательной даты, до истечения которой США собирались вывести из страны последних военных, что вызвало опасения о том, что боевики собираются устроить военный переворот, а также по поводу возможной новой гражданской войны в Афганистане.

«Талибан» захватил всю провинцию Логар, к югу от столицы Кабула, и задержал местных чиновников, сообщила Хода Ахмади, депутат от провинции. Она сказала, что талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах к югу от Кабула.

По словам Халида Асада, депутата провинциального законодательного органа, боевики также захватили административный центр провинции Пактика, граничащей с Пакистаном. Асад рассказал, что боевые действия начались в Шаране рано утром в субботу, но закончились после того, как местные старейшины вмешались, чтобы договориться о выводе войск. Он сказал, что губернатор и другие официальные лица сдали свои полномочия и направляются в Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани выступил в субботу с телеобращением, первым публичным выступлением после недавних территориальных захватов, сделанных «Талибаном». Гани поклялся не отказываться от «достижений» последних 20 лет, с того времени как США свергли «Талибан» после терактов 11 сентября.

На этой неделе США продолжили мирные переговоры между правительством и талибами в Катаре, и международное сообщество предупредило, что правительство талибов, созданное силой, не будет восприниматься в качестве законных властей. Но боевики, похоже, не заинтересованы в уступках, захватывая все новые территории.

Первые американские морские пехотинцы из контингента численностью 3000 человек прибыли в Кабул в пятницу, чтобы помочь частично эвакуировать посольство США. Остальные военные должны прибыть к воскресенью. Их размещение вызывает вопросы о том, будет ли перенесен на более позднюю дату крайний срок вывода войск, назначенный на 31 августа.

ВВС США нанесли несколько авиаударов, чтобы помочь своим афганским союзникам на земле, но это, похоже, мало что сделало для того, чтобы остановить продвижение талибов. Согласно данным отслеживания полетов, бомбардировщик B-52 и другие боевые самолеты пересекли воздушное пространство страны в субботу.

Ранее в этом году президент Джо Байден объявил о выводе всех американских войск из Афганистана к концу августа, пообещав положить конец самой продолжительной войне в истории Америки. Его предшественник, президент Дональд Трамп, достиг соглашения с талибами, чтобы подготовить почву для ухода США.

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