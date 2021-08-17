Bloomberg нашел вероятного создателя биткоина 17.08.2021, 17:35

Американский программист еще в 1993 году обнародовал технологию работы криптовалютных торговых карт.

Создателем самой популярной криптовалюты, который скрывался под псевдонимом Сатоши Накамото, вероятно является программист из Калифорнии Хэл Финни. Он умер еще в 2014 году. Об этом написал в Twitter старший аналитик Bloomberg (перевод – korrepondent.net) Эрик Балчунас.

Он предположил, что на самом деле создателем биткоина был программист Хэл Финни.

Балчунас обнаружил сообщение на форуме, датированное январем 1993 года. В нем программист Хэл Финни описывает технологию работы криптовалютных торговых карт, которая похожа на принцип современных NFT.

«Немного поразмыслив над идеей покупки и продажи цифровых денег, я придумал, как ее представить. Мы покупаем и продаем "криптографические торговые карты». Поклонникам криптографии понравятся эти увлекательные примеры криптографического искусства…», – говорится в сообщении.

Финни умер в 2014 году в возрасте 58 лет из-за бокового амиотрофического склероза.

В 2018 году группа биткоин-энтузиастов из интернациональной группы сообщества Findsatoshi запустила на краудфандинговой платформе Boomstarter сбор средств на поиск создателя биткоина Сатоши Накамото. В середине апреля 2021 состояние Накамото, который по различным оценкам владеет от 750 000 до 1,1 млн BTC, превысило $61 млрд.

Напомним, в начале августа курс криптовалюты Bitcoin поднялся выше $45 000. В последний раз этой отметки эта криптовалюта достигала в середине мая).

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