Талибы наступают на один из крупнейших городов Афганистана
- 2.08.2021, 10:01
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Боевики контролируют почти всю окружающую его провинцию.
Талибы развивают наступление на один из крупнейших афганских городов Герат на северо-западе, сообщает РИА «Новости».
Афганский телеканал Tolo сообщал, что талибы продвинулись к центральным районам Герата и контролируют почти всю окружающую его провинцию.
Гератский аэропорт закрыт. Отменены и рейсы в аэропорту другого крупного города Кандагар (на юге), где при обстрелах во взлетно-посадочную полосу попали две ракеты.
Бои с талибами идут также в Лашкаргахе - столице южной провинции Гильменд.
Если один из этих городов падет, то это будет первый с 2016 случай захвата талибами провинциальной столицы.