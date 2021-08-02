Талибы наступают на один из крупнейших городов Афганистана 2.08.2021, 10:01

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фото: reuters

Боевики контролируют почти всю окружающую его провинцию.

Талибы развивают наступление на один из крупнейших афганских городов Герат на северо-западе, сообщает РИА «Новости».

Афганский телеканал Tolo сообщал, что талибы продвинулись к центральным районам Герата и контролируют почти всю окружающую его провинцию.

Гератский аэропорт закрыт. Отменены и рейсы в аэропорту другого крупного города Кандагар (на юге), где при обстрелах во взлетно-посадочную полосу попали две ракеты.

Бои с талибами идут также в Лашкаргахе - столице южной провинции Гильменд.

Если один из этих городов падет, то это будет первый с 2016 случай захвата талибами провинциальной столицы.

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