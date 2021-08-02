В России установлен 17-летний рекорд по загрязнению воздуха 2 2.08.2021, 11:38

Предельно допустимые концентрации в 10 раз превышали норму в среднем раз в 2 дня.

В России в первом полугодии 2021 года был установлен 17-летний рекорд по числу случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет finanz.ru.

За 6 месяцев установлен 161 случай высокого и 20 случаев экстремально высокого загрязнения, а их общее количество в 3,9 раза превысило прошлогодний показатель и 3,4 раза - предыдущий рекорд, установленный в 2007 году.

Под высоким загрязнением (ВЗ) понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в 10 и более раз. Экстремально высоким загрязнением (ЭВЗ) считается превышает ПДК в 20-29 раз в течение двух суток, в 30-49- раз - в течение восьми часов, либо разовое превышает в 50 и более раз.

Резкий всплеск экологических бедствий был зафиксирован весной: если в январе и феврале и число загрязнений было стандартным для этих месяцев, то в апреле подскочило до рекорда за всю историю наблюдений - 70 инцидентов. В среднем же за полгода как минимум 10-кратное превышение ПДК фиксировалось в среднем раз в два дня (181 случай).

Из всех выявленных инцидентов более 70% - 126 - в Красноярском крае (города Норильск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Канск).

Далее с большим отрывом следуют Оренбургская область (15 случаев ВЗ; город Бузулук, с. Южный Урал, пос. Каргала), Архангельская область (12 случаев ВЗ; Архангельск, Новодвинск, Северодвинск), Бурятия (7 случаев ВЗ; Улан-Удэ, с. Брянск, Селенгинск), Хакасия (5 случаев ВЗ; города Черногорск, Абакан), Забайкальский край (Чита) и Самарская область (Самара) (по 4 случая ВЗ) и Тыва (3 случая ВЗ; Кызыл).

По одному случаю ВЗ произошло в Иркутской (Шелехов), Кемеровской (Кемерово) и Новосибирской области (Новосибирск), а также Хабаровском крае (Комсомольск-на-Амуре).

«Резкий скачок загрязнений атмосферы в первом полугодии 2021 года во многом связан с улучшением качества мониторинга окружающей среды, что позволило в автоматическом режиме отследить множество инцидентов, которые раньше могли не попасть в поле зрения специалистов. Примечательно, что в 2021 году заметно растут случаи наиболее опасного - экстремально высокого загрязнения воздуха. В первом полугодии было зафиксировано 20 таких инцидентов. Обычно подобных случаев за полугодие фиксируется около 2-3, но в этом году выявить экстремальные загрязнения как раз помогло совершенствование систем мониторинга: 19 случаев были отслежены автоматизированным оборудованием», - указывает резидент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

При этом вредное воздействие на атмосферу объективно усилилось из-за посткризисного восстановительного роста промышленности, отмечает она: «Даже если не учитывать данные, полученные от новых автоматизированных станций, то выявленные за первое полугодие случаи высокого загрязнения воздуха все равно существенно превосходят показатели предыдущих лет».

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