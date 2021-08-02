Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины 2.08.2021, 11:55

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Андрей Шевченко

У наставника украинской сборной по футболу закончился контракт.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко покинул свой пост. У него закончился контракт.

«Сегодня закончился срок действия моего контракта с Украинской ассоциацией футбола. Я провёл пять лет в сборной. Благодаря тяжёлому труду мы доказали, что можем играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность. Благодарен каждому человеку, который помогал и был вовлечён в дела команды.

Большое спасибо болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что футбол сборной Украины может быть конкурентоспособным и захватывающим. С верой в Украину», — написал Шевченко на своей странице в Instagram.

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