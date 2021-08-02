В российской ГосДуме предложили ввести талоны на продукты и лекарства 2 2.08.2021, 13:45

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Законопроект о продовольственных и лекарственных сертификатах для бедных попробуют внести второй раз.

В ГосДуму РФ снова внесут законопроект о введении в России системы сертификатов для малоимущих, сообщил в интервью председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет finanz.ru.

В отличие от предыдущего проекта, внесенного осенью и отклоненного нижней палатой парламента, новый будет шире: по талонам предлагается продавать не только продукты питания, но и лекарства.

Необходимость вернуться к идее сертификатов для малоимущих связана с поручениями президента, объяснил Нилов.

Путин, напомним, поручил «подумать» на введением системы в феврале 2021 года, отметив, что в ней есть как плюсы так минусы.

Практика социальной помощи, похожая на систему продуктовых сертификатов, уже применяется в различных субъектах России, но важно и «на федеральном уровне запланировать единый социальный подход», заявил Нилов.

Он добавил, что «это хорошая, действенная мера».

«Продовольственные сертификаты нуждающимся гражданам должны выдаваться адресно, чтобы они приобретали необходимые продукты питания, причем высокого качества», - сказал Нилов. Идея продуктовых карточек обсуждается в России с 2017 года: изначально ее продвигал Минпромторг, апеллируя к тому, что она поможет не только бедным, но и производителям продуктов, которым государство обеспечит гарантированный спрос на счет бюджетных денег.

Камнем преткновения, впрочем, всегда оставался вопрос о том, кому именно выдавать сертификаты.

По данным Росстата, на конец 2020 года в 12,1% населения России находились за чертой бедности. В общей сложности 17,8 миллиона человек имели доходы ниже прожиточного минимума, установленного на уровне 11 329 рублей в месяц.

По данным опроса ЦБ РФ, на июль 2021 года 11% российских граждан жаловались на то, что не имеют денег на питание.

Еще 24% сообщили, что тратят на еду практически все деньги и даже не покупку одежды средств уже не остается.

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