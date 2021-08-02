Тимановская получила гуманитарную визу в Польшу3
- 2.08.2021, 14:04
- 3,018
Варшава сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру.
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила гуманитарную визу в Польшу, сообщил в Twitter замминистра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.
«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру», – написал Пшидач.
Kryscina Tsimanouskaya a Belarusian athlet is already in direct contact with Polish diplomats in Tokyo. She has received a humanitarian Visa. Poland will do whatever is necessary to help her to continue her sporting career. 🇵🇱 always stands for Solidarity.— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) August 2, 2021
Напомним, Кристину Тимановскую вчера пытались вывезти в Беларусь после того, как она на прошлой неделе выступила с критикой руководства легкоатлетической сборной на Олимпийских играх.