Эксперт: Власти сами себе создают крайне неблагоприятную ситуацию 2.08.2021, 17:02

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Татьяна Чулицкая

фото: belsat.eu

Уничтожать экспертное сообщество – это как наступать на грабли.

Без независимого экспертного сообщества экономические и политические решения будут приниматься на основании «ашчушчэний и субъективных факторов», считает Татьяна Чулицкая, академический директор школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA (школа ликвидирована белорусскими властями). Таким мнением она поделилась в передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок».

— Я считаю, что уничтожать экспертное сообщество - это как наступать на грабли. Власти сами себе создают крайне неблагоприятную ситуацию: у них нет знаний об обществе, которым они пытаются управлять,- сказала Татьяна Чулицкая. — Аналитические центры нужны, чтобы создавать знания, на основе которых правительство и люди могут принимать осведомленные политические и экономические решения. В ином случае такие решения будут приниматься на основании ашчушчэний и субъективных факторов.

Татьяна Чулицкая отметила, что в Беларуси никогда не было хорошей ситуации в плане взаимодействия госорганов с независимым экспертным и аналитическим сообществом. Но, по крайней мере, до кризиса были форумы, конференции и иные площадки, где происходил обмен мнениями. Чиновники через белорусские СМИ получали аналитическую информацию.

— До госорганов доходили результаты работы независимых исследовательских центров, использовали они их или нет, это уже другой вопрос… Сейчас я себе слабо представляю форум, на который могли бы придти независимые эксперты и представители госорганов, - сказала академический директор ликвидированной SYMPA.

Атаку на экспертное сообщество Татьяна Чулицкая связывает с атакой и репрессиями против всего гражданского общества Беларуси. — Это атака на свободу мысли, на критическое мышление. Экспертное сообщество, интеллигенция в разных сферах, рассматриваются как враги условного простого народа. По мнению власти, они производят какие-то совершенно ненужные знания, склоняют людей думать не про то, о чем им нужно думать.

Говоря о будущем экспертного сообщества, гостья передачи сравнила ситуацию с той, что происходит с белорусскими независимыми СМИ: аналитическим центрам придется полностью либо частично работать из-за границы. Некоторые исследования будут заморожены, либо проводиться не в полном объеме, поскольку люди боятся разговаривать, давать интервью.

При этом Татьяна Чулицкая отметила, что в последний год наблюдается небывалый интерес к экспертам из Беларуси.

— Мы никогда не видели столько белорусских экспертов на телеканале «Евроньюс», в газете «Нью-Йорк таймс» и других мировых СМИ. Интерес к событиям в Беларуси подымает белорусское экспертное сообщество на более высокий уровень, по крайней мере, в плане видимости для международного сообщества. Для экспертов – это возможность получить больше поддержки и освещения их работы на глобальном уровне, - считает эксперт.

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