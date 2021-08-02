Литва может установить на границе с Беларусью сетчатый забор высотой четыре метра 13 2.08.2021, 17:25

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Его установка обойдется более чем в 150 миллионов евро.

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) предлагает установить на границе с Беларусью сетчатый забор высотой четыре метра, сообщает delfi.lt. Его установка обойдется более чем в 150 миллионов евро. От идеи возвести на границе с Беларусью каменную стену Вильнюс отказался.

«Мы планируем установить у самой госграницы, не ниже четырех метров от земли, это уже с концертиной было бы», — сказал в понедельник BNS заместитель главы СОГГЛ полковник Видас Мачайтис. По его словам, забор будет произведен из сварной стержневой сети, вверху он будет заканчиваться стержнями Y-образной формы, на которых будет смонтирована колючая проволока", так называемая концертина.

«Он (сетчатый забор. — Прим. ред.) будет укреплен, чтобы его было не так легко перерезать», — сказал Мачайтис. СОГГЛ предлагает оборудовать на границе с Беларусью 508 километров такого ограждения. По словам сотрудника СОГГЛ, предлагается оборудовать одинарный забор, потому что для двойного у Литвы нет места. Как показывают подсчеты, оборудование такого забора с концертиной обойдется примерно в 152 миллиона 460 тысяч евро. «Мы готовим технические спецификации и в ближайшее время начнем процесс закупки. Конечно, самая большая проблема — деньги», — сказал BNS заместитель главы СОГГЛ.

В зависимости от финансирования установка забора может занять и год, и три. По словам Мачайтиса, первым делом ограждение намечается установить в наиболее уязвимых местах — вдоль границы с Латвией и вдоль границы с Польшей. Мачайтис говорит, что рассматривалась возможность возведения и каменной стены, но для нее грунт в Литве не самый подходящий: слишком много болот и торфяников. «Все варианты рассматривались, выбрали лучший, такой и будем строить», — сказал он.

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