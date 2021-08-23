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Видеохит: Чтобы добраться до еды на плите, собака пошла на хитрость

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  • 23.08.2021, 18:14
  • 5,194
Видеохит: Чтобы добраться до еды на плите, собака пошла на хитрость

Сообразительность животного поражает.

Если у вас дома живут хулиганистые зверушки с отменным аппетитом, вы никогда не можете быть уверены в безопасности оставленной без присмотра еды, пишет 120.su.

Порой собаки и кошки готовы пойти на немыслимые хитрости, чтобы добраться до вкусного, и очередным примером этого стал видеоролик, набирающий популярность в соцсетях. Чтобы полакомиться хозяйским обедом, оставленном в кастрюле на плите, главная героиня додумалась подвинуть стул, взгромоздиться на него и с комфортом утолить голод.

Правда, некоторые зрители заподозрили, что собака вовсе не такая хулиганка, как кажется. Есть мнение, что умное животное просто продемонстрировало заранее отрепетированный трюк, и сценка является постановочной.

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