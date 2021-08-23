Ученые нашли затерянное пристанище легендарной королевы Мерсии 23.08.2021, 20:36

Археологи обнаружили множество артефактов в английской деревне Кукхем.

Затерянный монастырь королевы Синетрит - могущественной правительницы центрального англосаксонского королевства Мерсия - был найден на территории беркширской церкви в Великобритании. Об этом пишет Daily Mail (перевод - «Апостроф»).

В восьмом веке в деревне Кукхем, Великобритания возвели англосаксонский монастырь. Об этом знали из исторических источников, но где именно он находился, до сих пор не было известно. Теперь археологи из Университета Рединга с помощью местных волонтеров раскопали его остатки.

Ученым удалось найти несколько деревянных зданий, а также различные артефакты, которые позволяют лучше понять жизнь того периода времени.

Сюда входят керамические сосуды, которые, вероятно, использовались для приготовления пищи и еды, кости животных, булавка для одежды и тонкий бронзовый браслет.

"Обнаруженные предметы позволят составить детальное представление о том, как здесь питались, работали, одевались и жили монахи и монахини. Это прольет свет на то, как были организованы англосаксонские монастыри и какой была жизнь в них",– говорит доктор Габор Томас, археолог из Университета Рединга, который руководит раскопками.

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