закрыть
23 августа 2021, понедельник, 20:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли затерянное пристанище легендарной королевы Мерсии

  • 23.08.2021, 20:36
Ученые нашли затерянное пристанище легендарной королевы Мерсии

Археологи обнаружили множество артефактов в английской деревне Кукхем.

Затерянный монастырь королевы Синетрит - могущественной правительницы центрального англосаксонского королевства Мерсия - был найден на территории беркширской церкви в Великобритании. Об этом пишет Daily Mail (перевод - «Апостроф»).

В восьмом веке в деревне Кукхем, Великобритания возвели англосаксонский монастырь. Об этом знали из исторических источников, но где именно он находился, до сих пор не было известно. Теперь археологи из Университета Рединга с помощью местных волонтеров раскопали его остатки.

Ученым удалось найти несколько деревянных зданий, а также различные артефакты, которые позволяют лучше понять жизнь того периода времени.

Сюда входят керамические сосуды, которые, вероятно, использовались для приготовления пищи и еды, кости животных, булавка для одежды и тонкий бронзовый браслет.

"Обнаруженные предметы позволят составить детальное представление о том, как здесь питались, работали, одевались и жили монахи и монахини. Это прольет свет на то, как были организованы англосаксонские монастыри и какой была жизнь в них",– говорит доктор Габор Томас, археолог из Университета Рединга, который руководит раскопками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев