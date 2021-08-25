Ученые разгадали секрет уникального звучания скрипок Страдивари 25.08.2021, 10:51

2,908

В тайну великого мастера оказались замешанными насекомые.

Ученые заявили, что им удалось раскрыть секрет уникального звучания скрипок мастера Антонио Страдивари.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам исследователей, чтобы защитить инструменты от паразитов, древесина, из которой изготавливались скрипки, пропитывалась особым химическим составом. В него входили квасцы, бура, медь, известковая вода (раствор гидроксида кальция) и цинк.

"Вероятно, мастера поняли, что соли, которые они использовали, придавали дереву дополнительную механическую прочность и акустические преимущества. Свои методы они хранили в секрете, ведь тогда еще не было патентов", - отметили ученые.

Исследователям нужно провести еще не одно исследование, чтобы выяснить, как именно химические вещества влияют на звучание скрипок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».