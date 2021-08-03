Глава МИД Украины ответил на статью Путина 2 3.08.2021, 11:10

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Дмитрий Кулеба

фото: pravda.com.ua

Распад СССР был освобождением.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал статью об отношениях Украины с Россией и Западом, пишет «Новое время».

По мнению Кулебы, нужно избавиться от названия «постсоветское пространство», которое предполагает определенное политическое, социальное и экономическое единство разных стран, в том числе Украины, и «поощряет политиков и общество за пределами региона смотреть через единую призму на все страны, которые туда входят». Министр отметил, что такой подход выгоден Кремлю с его империалистическими намерениями.

«Владимир Путин стремится заново собрать страны бывшего Советского Союза и исправить то, что он называет „величайшей геополитической катастрофой ХХ века“. Но для миллионов людей этого региона распад СССР отнюдь не был катастрофой. Он был освобождением», — считает Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что после распада СССР в 1991 году страны десятилетиями двигались по разным траекториям, «а совместный опыт утрачивал значение».

Кулеба отметил, что страны Балтии и бывшего Варшавского договора избавились от советского прошлого и начали интегрироваться в НАТО и ЕС уже в 1990-х годах, а до 2004 года закончили этот процесс. Однако Украина и Грузия «утратили этот исторический момент» и обе в результате подверглись военному нападению РФ.

«Владимир Путин пытался восстановить контроль Москвы над регионом, нарушая при этом международно признанные границы… Пытаясь согнуть дугу истории себе в угоду, Путин только укрепил силы, которые пытается обуздать. Это стало особенно очевидным после вторжения России в Грузию в 2008 году, и уж точно — после нападения РФ на Украину в 2014 году… После того, как Виктор Янукович приказал полицейским силам стрелять по протестующим, что привело к гибели более ста демонстрантов, народ Украины выгнал его прочь. Россия за считанные дни вторглась в Крым. Но украинцы уже безвозвратно изменили траекторию страны и обеспечили, что ни одно правительство Украины больше никогда даже не подумает относиться к своим гражданам так, как сегодня Москва и Минск железной рукой правят россиянами и белорусами», — написал глава МИД Украины.

В статье министра сказано, что дальнейший разрыв связей Украины с Москвой будет продолжаться вне зависимости от того, что думает об этом Путин или его окружение. Кулеба обращает внимание, что Россия пытается усилить влияние, выдавая себя за миротворца и медиатора конфликтов в регионе, но «давно утратила монополию на политическое влияние».

Кулеба написал, что членство Украины в НАТО и ЕС не только усилит ее прогресс, а и поможет «снова объединить Запад»:

«Украина может принести значительную пользу НАТО в вопросах региональной безопасности. Вооруженные Силы нашего государства имеют неоценимый боевой опыт противостояния российской армии со времени вторжения РФ в 2014 году… Украина жизненно важна для обеспечения энергетической независимости Европы. Мы планируем и в дальнейшем играть такую роль, несмотря на попытки России обойти украинскую газотранспортную систему такими проектами как Северный поток 2… Очень перспективны и другие секторы украинской экономики, от впечатляющих темпов диджитализации до мощного аграрного сектора».

Статья заканчивается тезисом министра о том, что США и Европа должны признать, что Украина является неотъемлемой частью Запада — «только тогда наши нынешние усилия не будут напрасными».

Президент России Владимир Путин написал пропагандистскую статью об Украине. В ней он в очередной раз утверждает, что россияне и украинцы якобы «один народ».

Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя статью Путина, заявил, что «она написана и по-украински, значит, нужно, чтобы мы что-то ответили».

Он подчеркнул, что украинцы и россияне — не один народ, иначе «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг».

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